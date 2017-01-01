Под Полтавой поймали криминального "авторитета" за взятку сотруднику СБУ

Преступник пытался предложить оперуполномоченному областного управления СБУ 5 тысяч долларов.

На Полтавщине сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Полтавского гарнизона задержали местного “криминального авторитета“ во время предложения взятки сотруднику СБУ.

Обэтом сообщил пресс-центр СБУ.

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Представитель криминальных кругов региона предложил оперуполномоченному областного управления СБУ пять тысяч долларов. В такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие правоохранителя в решении вопроса о прекращении уголовного производства за нелегальное функционирование автозаправочной станции в одном из населенных пунктов области и непринятие соответствующих мер правового реагирования. После получения противоправного предложения оперативник сразу обратился к внутренней безопасности СБУ.

Правоохранители задержали “авторитета“ в одном из населенных пунктов Полтавской согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке передачи очередной суммы обещанного “гонорара“.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Преступника задержали с поличным ssu.gov.ua

Как сообщало СБУ 6 октября, криминалитет пытается “расшатать ситуацию“ перед президентскими выборами.