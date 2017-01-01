Архиепископу из РФ запретили въезд в Украину до 2021 года

Пограничники опровергли фейк о якобы проезде на территорию Украины ректора Московской духовной академии .

Ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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Пограничники отметили, что информация о том, что ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий, которого 7 ноября не пропустили в аэропорту Жуляны в Украину, якобы днем ​​позже все же пересек границу “является фейковой и не соответствует действительности“.

“7 ноября архиепископа Амвросия не просто было не пропущено через границу, но и запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому не менее до 2021 года попасть в Украину он не сможет“, - отметили в ГПСУ.

Как сообщалось 8 ноября, в Украину не пустили ректора Московской духовной академии.