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Архиепископу из РФ запретили въезд в Украину до 2021 года

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Пограничники опровергли фейк о якобы проезде на территорию Украины ректора Московской духовной академии .
Архиепископа Амвросия не пустили в Киев
Архиепископа Амвросия не пустили в Киев
commons.wikimedia.org

Ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. 

Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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Пограничники отметили, что информация о том, что ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий, которого 7 ноября не пропустили в аэропорту Жуляны в Украину, якобы днем ​​позже все же пересек границу “является фейковой и не соответствует действительности“.

“7 ноября архиепископа Амвросия не просто было не пропущено через границу, но и запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому не менее до 2021 года попасть в Украину он не сможет“, - отметили в ГПСУ.

Как сообщалось 8 ноября, в Украину не пустили ректора Московской духовной академии.

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Теги: Украина-Россия, церковь, РПЦ, россияне, УПЦ МП
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