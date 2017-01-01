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Грузовик боевиков протаранил маршрутку на Донбассе

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В Шахтерске грузовик "народной милиции" врезался в пассажирский автобус.
Травмированы несколько людей
Травмированы несколько людей
Twitter/Necro Mancer

На трассе Донецк – Старобельск в пятницу, 9 ноября, в неподконтрольном власти городе Шахтерск Донецкой области произошло ДТП. 

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой публикацию в Twitter пользователя под ником Necro Mancer.

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Сообщается, что в районе поста ГАИ грузовик так называемой “народной милиции ДНР“ врезался в пассажирский автобус. В результате столкновения никто не погиб, нескольким пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь.

Обошлось без жертв
Обошлось без жертв
Twitter/Necro Mancer

Как сообщалось, в 2015 году в Донецке танк раздавил легковой автомобиль.

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Теги: Донбасс, ДНР, ДТП
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