Грузовик боевиков протаранил маршрутку на Донбассе
В Шахтерске грузовик "народной милиции" врезался в пассажирский автобус.
На трассе Донецк – Старобельск в пятницу, 9 ноября, в неподконтрольном власти городе Шахтерск Донецкой области произошло ДТП.
Об этом сообщают Українські новини со ссылкой публикацию в Twitter пользователя под ником Necro Mancer.
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Сообщается, что в районе поста ГАИ грузовик так называемой “народной милиции ДНР“ врезался в пассажирский автобус. В результате столкновения никто не погиб, нескольким пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь.
Как сообщалось, в 2015 году в Донецке танк раздавил легковой автомобиль.