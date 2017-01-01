В Смеле объявили чрезвычайное положение - СМИ

В городе Смела Черкасской области якобы с 12 ноября введут чрезвычайное положение, а учебные заведения закроют на неопределенное время.

СМИ пишут, что в Смеле объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла smela-city.org.ua

В городе Смела Черкасской области с понедельника, 12 ноября, введут чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет Смелы, пишет Комсомольская правда в воскресенье, 11 ноября.

Отмечается, что учебные заведения закроют на неопределенное время.



Без тепла остались не только жилые дома, но также больницы, детские сады и школы 80-тысячного города.

В сообщении говорится, что причина заключается в невыплате бывшим поставщиком газа многомиллионных долгов компании Энергоинвест.

Напомним, в Кривом Роге в школах и детских садах объявлены вынужденные каникулы из-за отсутствия отопления.

Также сообщалось, что в Каменском ввели дополнительные каникулы для учащихся школ правобережной части города в связи с отсутствием теплоснабжения.

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