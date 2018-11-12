Доходы местных бюджетов растут: Порошенко распорядился спланировать развитие регионов

По словам Порошенко, доля местных бюджетов в сводном бюджете Украины впервые превысила 50%.

Каждая территория сможет определить свои приоритеты в развитии depositphotos.com

Президент Петр Порошенко поручил лидерам различных регионов Украины подготовить разработку детальных планов перспективного развития территорий в период 2019-2021 годов.

Об этом сообщается в аккаунте главы государства в Тwitter.

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По словам Порошенко, доля местных бюджетов в сводном бюджете Украины впервые превысила 50%, а за 4 года собственные доходы местных бюджетов выросли с 69 млрд гривен и, по прогнозу на конец текущего года, будут составлять 231 млрд гривен.

“Ставлю региональным лидерам задачу разработать планы перспективного развития территорий на 2019-2021 годы, обсудить и принять их на уровне общин. Каждая территория должна определить свои предпочтения и приоритеты“, - сказал глава государства.

Как сообщалось, в апреле в Украине прошли первые выборы в 40 объединенных территориальных общинах (ОТО). Полиция открыла 19 уголовных производств по нарушениям, зафиксированным на выборах.