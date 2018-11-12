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Доходы местных бюджетов растут: Порошенко распорядился спланировать развитие регионов

Комментариев: 1
По словам Порошенко, доля местных бюджетов в сводном бюджете Украины впервые превысила 50%.
Каждая территория сможет определить свои приоритеты в развитии
Каждая территория сможет определить свои приоритеты в развитии
depositphotos.com

Президент Петр Порошенко поручил лидерам различных регионов Украины подготовить разработку детальных планов перспективного развития территорий в период 2019-2021 годов.

Об этом сообщается в аккаунте главы государства в Тwitter.

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По словам Порошенко, доля местных бюджетов в сводном бюджете Украины впервые превысила 50%, а за 4 года собственные доходы местных бюджетов выросли с 69 млрд гривен и, по прогнозу на конец текущего года, будут составлять 231 млрд гривен.

“Ставлю региональным лидерам задачу разработать планы перспективного развития территорий на 2019-2021 годы, обсудить и принять их на уровне общин. Каждая территория должна определить свои предпочтения и приоритеты“, - сказал глава государства.

Как сообщалось, в апреле в Украине прошли первые выборы в 40 объединенных территориальных общинах (ОТО).  Полиция открыла 19 уголовных производств по нарушениям, зафиксированным на выборах.

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Теги: громады, регионы, бюджет, децентрализация
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    12.11.2018, 12:44
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
По простому - распорядился наложить лапу на местные бюджеты.
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