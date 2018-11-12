Против Киевстар, Vodafone и lifecell возбудил дело Антимонопольный комитет

С последними нововведениями операторы от большинства абонентов стали требовать оплату связи 13 раз в год.

Антимонопольный комитет Украины открыл производство против трех крупнейших мобильных операторов - Киевстар, Vodafone и lifecell. Предполагается, что эти компании допустили нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Об этом сообщила в Facebook государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен.

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“В своих объяснениях операторы заявили, что законодательством расчетный период в один месяц установлен именно по абонентской плате и указали, что у них есть другой вид платы -“плата за пакет услуг“, поэтому такое нормативное ограничение не распространяется на их новые тарифные планы. Так, в частности, было отмечено, что “поднятие платы за услугу имеет иную правовую природу, чем абонентская плата“, - написала Процишен.

Однако в своих документах операторы используют именно термин “абонентская плата“.

“Как выяснилось, в Условиях / Порядке предоставления телекоммуникационных услуг / Условиях пользования сетями мобильной связи каждого из операторов, которые они утверждали своими внутренними приказами, в разделах “Терминология“ упоминается именно Абонентская плата, которая не вписывается в логику, описанную в объяснениях каждого из операторов. Кроме того, отдельные операторы даже в своей коммуникации о введении 4-недельного расчетного периода писали напротив платежа - “абонплата“, - отметила Процишен.

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Стоит отметить, контрактные абоненты операторов Киевстар, Vodafone и lifecell до сих пор платят абонплату раз в месяц. Таким образом, нововведение коснулось только абонентов предоплаченной связи, которых в Украине - большинство.

Как сообщалось 18 августа, Киевстар, Lifecell и Vodafone изменили правила тарификации.

Операторы ввели четырехнедельные тарифные планы - то есть вместо календарного месяца в 30-31 день отныне плату берут за 28 дней. Таким образом в году “появился“ дополнительный месяц и соответственно абоненты вместо 12 абонплат обязаны платить 13 раз.