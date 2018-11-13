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Под Одессой "фермеры" держали в рабстве почти 100 человек

Комментариев: 4
В Одесской области почти 100 людей заставляли работать на сельхозработах в поле по 13 часов бесплатно, непокорных избивали.
В Одесской области в рабстве держали почти 100 человек
В Одесской области в рабстве держали почти 100 человек
скриншот з відео

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В Одесской области полиция задержала 13 членов преступной группировки, которые удерживали 94 человека, заставляя их бесплатно работать на сельхозработах.
 
Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook вечером 12 ноября.
 
По его словам, в ходе обысков полиция изъяла у задержанных оружие и автомобили, среди них - Mercedes и BMW, и миллион гривен наличными.
 
“Семейная пара, обоим по 38 лет, гражданин Грузии и гражданка Украины, организовали в Одесской области сельхозпредприятие, на котором несколько лет бесплатно работало около сотни человек“, – написал Князев.
 
Людей обманом заманивали на работу специальные вербовщики, которые находили их преимущественно на железных дорогах.
 

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“Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату 450-500 гривен в день, жилье и питание. География поиска жертв - 22 области и город Киев. За каждого доставленного “раба“ вербовщики получали по 500 гривен“, - отметил глава Нацполиции.
 
На месте у пострадавших забирали документы и телефоны и заставляли работать в поле по 13 часов, непокорных избивали.
 
Задержали преступников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв, двух пострадавших доставили в больницу Одессы, другие проходят медобследование в Киеве.


 

Ранее сообщалось, что в Украине насчитывается около 300 тысяч людей, живущих в условиях современного рабства. Украина занимает 49 позицию из 167 стран мира в рейтинге распространенности современного рабства.
 
Как сообщалось 6 ноября, в Польше мужчина держал украинцев в рабстве.
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Теги: полиция, Одесская область, рабы, рабство
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Комментариев (4)
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Коляка    13.11.2018, 10:20
Оценка:  0
Коляка
#нерабы
CARBON+    13.11.2018, 10:17
Оценка:  0
CARBON+
я как бы не оправдываю рабовладельцев...
Но дЫбилам по уму и заслугам.
В городе с образованием и специальностью и опытом работы хрен найдешь такую зарплату.
А безмозглые бичи верят что они кому то нужны и сейчас озолотятся.
Как обычно попадают из-за глупости и жадности.
deadwest    13.11.2018, 07:22
Оценка:  -2
deadwest
Хера себе...вот и допрыгались. Революция достоинства. Своих же в рабство??? Жара.
ПАТРИОТ    13.11.2018, 08:52
Оценка:  +1
ПАТРИОТ
Так грузины ж - наши братья (так на майдане говорили)! Вот они и считают, что украинцы на брата-грузина могут и за бесплатно поработать!
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