Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве выпал первый снег

Комментариев: 0
В соцсетях пользователи делятся фотографиями заснеженной столицы.
Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице
Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице
instagram.com/zorax.community

В Киевской области и самой столице выпал первый снег. Фото заснеженного Киева уже появляются в соцсетях.

Читай также: Дети впервые увидели снег и стали звездами интернета

Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице. Ожидается незначительное осложнение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

“По данным Укргидрометцентра, днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3-6 см), местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица“, - говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября первый снег выпал в аннексированном Крыму. Осадки наблюдались в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Также в Старом Крыму образовался настоящий снежный покров толщиной в несколько сантиметров. Снег ночью шел в Судаке и в селе Доброе Симферопольского района.

Поделись:
Теги: Киев, снег, погода, фото, соцсети
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь