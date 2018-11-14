В Киеве выпал первый снег

В соцсетях пользователи делятся фотографиями заснеженной столицы.

В Киевской области и самой столице выпал первый снег. Фото заснеженного Киева уже появляются в соцсетях.

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Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице. Ожидается незначительное осложнение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

“По данным Укргидрометцентра, днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3-6 см), местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица“, - говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября первый снег выпал в аннексированном Крыму. Осадки наблюдались в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Также в Старом Крыму образовался настоящий снежный покров толщиной в несколько сантиметров. Снег ночью шел в Судаке и в селе Доброе Симферопольского района.