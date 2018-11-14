На пляжах Одессы появилась необычная пена

Для появления такой пены необходимо несколько условий, среди которых восточный ветер, шторм, низкая температура и продукты разложения водорослей.

Горожане уже в шутку прозвали явление "морским капучино"

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В Одессе на некоторых пляжах можно увидеть необычное явление. На стыке воды и песка образовывается желтоватая пена, которую горожане уже в шутку прозвали “морским капучино“.

Об этом сообщает Думская.

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“Напиток этот достаточно сложен в приготовлении. Должны в определенных пропорциях соединиться восточный ветер, шторм, околонулевая температура и продукты разложения водорослей“, - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре на одесском пляже в Лузановке произошло нашествие медуз корнеротов. Из-за этого отдыхающие не могли искупаться в море.

Ранее жителей и гостей Одессы напугал цвет моря и маслянистая пленка, которой оно покрылось.