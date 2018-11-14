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На пляжах Одессы появилась необычная пена

Комментариев: 3
Для появления такой пены необходимо несколько условий, среди которых восточный ветер, шторм, низкая температура и продукты разложения водорослей.
На пляжах Одессы появилась необычная пена
© dumskaya.net
Фото 1/9
  • Горожане уже в шутку прозвали явление "морским капучино"
  • Горожане уже в шутку прозвали явление "морским капучино"
  • Горожане уже в шутку прозвали явление "морским капучино"
  • Горожане уже в шутку прозвали явление "морским капучино"
  • Горожане уже в шутку прозвали явление "морским капучино"
  • Горожане уже в шутку прозвали явление "морским капучино"
  • Горожане уже в шутку прозвали явление "морским капучино"
  • Горожане уже в шутку прозвали явление "морским капучино"
  • Горожане уже в шутку прозвали явление "морским капучино"
На пляжах Одессы появилась необычная пена
Горожане уже в шутку прозвали явление "морским капучино"
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В Одессе на некоторых пляжах можно увидеть необычное явление. На стыке воды и песка образовывается желтоватая пена, которую горожане уже в шутку прозвали “морским капучино“.

Об этом сообщает Думская.

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“Напиток этот достаточно сложен в приготовлении. Должны в определенных пропорциях соединиться восточный ветер, шторм, околонулевая температура и продукты разложения водорослей“, - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре на одесском пляже в Лузановке произошло нашествие медуз корнеротов. Из-за этого отдыхающие не могли искупаться в море.

Ранее жителей и гостей Одессы напугал цвет моря и маслянистая пленка, которой оно покрылось.

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Теги: Черное море, Одесса, фото, море, Пляж, пляжи, пена
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Комментариев (3)
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БРОКЕР2018    14.11.2018, 13:26
Оценка:  0
БРОКЕР2018
Нептун решил ванну принять
Woodbrother    14.11.2018, 12:41
Оценка:  0
Woodbrother
Ничего необычного. Каждую. осень такая ерунда на пляже .
Swenson    14.11.2018, 12:21
Оценка:  +2
Swenson
Нормальное явление. Чего там такого необычного.....
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