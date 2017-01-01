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Появилось видео ограбления ювелирного магазина в Бахмуте

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В ходе ограбления злоумышленник также застрелил 38-летнего охранника.
Стоимость украденных украшений не сообщается
Стоимость украденных украшений не сообщается
скриншот

В Сети опубликовали видео ограбления ювелирного магазина в центре Бахмута (Донецкая область). 

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Как видно на кадрах с камер видеонаблюдения, в помещение ворвался вооруженный пистолетом мужчина в маске, который за считанные минуты собрал в мешок драгоценности с нескольких витрин, после чего скрылся.

Отметим, что грабитель также застрелил 38-летнего охранника. Стоимость похищенных украшений не уточняется.

Напомним, ограбление магазина произошло 13 ноября. Мужчина в маске во время преступления застрелил охранника и смог скрыться в неизвестном направлении. Полиция ведет поиски вооруженного налетчика.

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Теги: Бахмут, ювелирный магазин, ограбление, охранник, убийство
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