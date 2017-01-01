Появилось видео ограбления ювелирного магазина в Бахмуте
В ходе ограбления злоумышленник также застрелил 38-летнего охранника.
В Сети опубликовали видео ограбления ювелирного магазина в центре Бахмута (Донецкая область).
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Как видно на кадрах с камер видеонаблюдения, в помещение ворвался вооруженный пистолетом мужчина в маске, который за считанные минуты собрал в мешок драгоценности с нескольких витрин, после чего скрылся.
Отметим, что грабитель также застрелил 38-летнего охранника. Стоимость похищенных украшений не уточняется.
Напомним, ограбление магазина произошло 13 ноября. Мужчина в маске во время преступления застрелил охранника и смог скрыться в неизвестном направлении. Полиция ведет поиски вооруженного налетчика.