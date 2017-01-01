В Попасной отремонтировали взорванный сепаратистами мост

Пророссийские боевики подорвали мост в июле 2014 года, а военные спустя четыре года - восстановили.

На ремонт моста ушло около 25 млн грн. facebook.com/Минобороны

Возле прифронтового города Попасная, в Луганской области, военные отреставрировали путепровод через железнодорожные пути в сторону Бахмута.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минобороны.

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“Новый мост под Попасной. Еще один мост - уже третий - отстроен военными в Донбассе. Большое уважение военнослужащим Государственной специальной службы транспорта Минобороны, которые своевременно и очень качественно выполнили работы“, - сообщает ведомство.

40-метровый мост находится на автодороге общего пользования государственного значения Н-32 Покровск-Бахмут-Михайловка.



Мост летом 2014-го:

Восстановительные работы:

На ремонт моста ушло около 25 млн грн. facebook.com/Минобороны

Ранее сообщалось, что полиция квалифицировала подрыв автомобильного моста в Попаснянском районе Луганской области как теракт, сообщает пресс-служба МВД Украины