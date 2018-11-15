Путин считает "бессмысленной" встречу в нормандском формате до смены власти в Украине

Президент РФ утверждает, что альтернативы мирным переговорам по ситуации на Донбассе не существует.

Путин заявил, что смысла в встрече «нормандской четверки» нет. EPA/UPG

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает “бессмысленной“ встречу в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, РФ) до выборов в Украине.

Об этом сообщают РосСМИ, передает РБК-Украина.

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По словам Путина, при нынешней ситуации в Украине смысла в новой встрече “нормандской четверки“ нет. Также он заявил, что альтернативы мирным переговорам по ситуации на Донбассе не существует.

“Встречаться в нормандском формате в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит в Украине сейчас, более или менее бессмысленно“, - сказал Путин.

Также, Путин заявил, что нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса. Но Россия будет вести переговоры с любым новым руководством страны после выборов.