Путин считает "бессмысленной" встречу в нормандском формате до смены власти в Украине
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает “бессмысленной“ встречу в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, РФ) до выборов в Украине.
Об этом сообщают РосСМИ, передает РБК-Украина.
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По словам Путина, при нынешней ситуации в Украине смысла в новой встрече “нормандской четверки“ нет. Также он заявил, что альтернативы мирным переговорам по ситуации на Донбассе не существует.
“Встречаться в нормандском формате в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит в Украине сейчас, более или менее бессмысленно“, - сказал Путин.
Также, Путин заявил, что нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса. Но Россия будет вести переговоры с любым новым руководством страны после выборов.
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