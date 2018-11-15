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Путин считает "бессмысленной" встречу в нормандском формате до смены власти в Украине

Комментариев: 4
Президент РФ утверждает, что альтернативы мирным переговорам по ситуации на Донбассе не существует.
Путин заявил, что смысла в встрече «нормандской четверки» нет.
Путин заявил, что смысла в встрече «нормандской четверки» нет.
EPA/UPG

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает “бессмысленной“ встречу в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, РФ) до выборов в Украине. 

Об этом сообщают РосСМИ, передает РБК-Украина.

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По словам Путина, при нынешней ситуации в Украине смысла в новой встрече “нормандской четверки“ нет. Также он заявил, что альтернативы мирным переговорам по ситуации на Донбассе не существует.

“Встречаться в нормандском формате в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит в Украине сейчас, более или менее бессмысленно“, - сказал Путин.

Также, Путин заявил, что нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса. Но Россия будет вести переговоры с любым новым руководством страны после выборов.

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Теги: Путин, Украина, РФ, нормандский формат, переговоры
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    15.11.2018, 13:58
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Я бы сказал: до смены власти в Московии.
chytan    15.11.2018, 13:34
Оценка:  +2
chytan
Дурашка !!! Смены власти в Украине не будет !!! А поддайте ка ему еще санкций !!!
Boxerogos    15.11.2018, 13:25
Оценка:  -9
Boxerogos
Всё правильно сказал.После низложения шоколадного Потрошителяи его подельников,придут люди с которыми можно вести конструктивный,адекватный диалог.А шоколадных выблядков ждут суд и тюрьма.А лучше всего стенка и эшафот.
ScreamingMad    15.11.2018, 13:29
Оценка:  +6
ScreamingMad
Так этот плешивый с фото вверху войну устроил, чтобы Юлю посадить в кресло президента??
А Донбасс чем провинился перед ним?
Или он оживит всех убитых и разрушенный им Донбасс волшебной палочкой восстановит?
ScreamingMad    15.11.2018, 13:18
Оценка:  +7
ScreamingMad
А если президента снова того же выберут?
Донбасс продолжит отдуваться за вовочкины действия, как это происходит с 2014-го?
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