У Путина прокомментировали "выборы" боевиков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к результатам псевдовыборов боевиков “ЛНР“ и “ДНР“.
Он также заявил, что не знает, будет ли Владимир Путин поздравляет главарей Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, передает УНИАН.
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“Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов. Вы знаете, что речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго“, - сказал Песков.
Пресс-секретарь главы РФ в очередной раз обвинил Украину в невыполнении минских соглашений и отчасти оправдал этим проведении “выборов“ в ОРДЛО.
“В условиях опасности возобновления силового сценария этим республикам ничего не остается, кроме как самоорганизовываться для обеспечения собственного существования, жизни и социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна“, - заявил Песков.
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Ранее стало известно, что на так называемых “выборах“ победили Денис Пушилин, с 60,85% голосов, и Леонид Пасечник, который набрал 68,3% голосов.
Позднее, в РФ призвали Украину к диалогу с “законно избранными“ главарями боевиков и пригрозили, в противном случае, “окончательной потерей“ части Донбасса.
под каким бы их кучи своих служебных ников ты не гадило, ФайныйДрузяка, КудлятыйКыць, КоляТашлинок, Хайрабаза, Boxerogos и т.д.и т.п.
Даже Пашеньку Губарева твои россияне не пустили в цирк.
Ну и понятно, что Петушила все равно вообще ничего не решает, и само собой ему не подчиняются все вояки оккупационных армейских корпусов.
У нынешнего МММщика уже и личных батальонов не будет, просто молчаливая шестерка.
Он же МиЗдобулиДупу, Здобуляка, ФеликсДзе, Простакк, ГунВсемогущий, НеистовыйГун, BсэБудэУшоколади, КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман, Нинізосереджений, СерыйКыць, BладимирИльич, УкраинаЦэБурунди, ШоколаднийЦар, ШоколадныйБоx, СумноЗаУкраїну, CпаситкльМаккейн ...
Оккупировали два региона Украины, но один из них посчитали третьесортным и пользуют его как дешевых заложников.