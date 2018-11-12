У Путина прокомментировали "выборы" боевиков

В Кремле "с пониманием" относятся к прошедшим незаконным "выборам".

Песков не знает, будет ли Путин поздравлять главарей "ЛДНР" theins.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к результатам псевдовыборов боевиков “ЛНР“ и “ДНР“.

Он также заявил, что не знает, будет ли Владимир Путин поздравляет главарей Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, передает УНИАН.

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“Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов. Вы знаете, что речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго“, - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы РФ в очередной раз обвинил Украину в невыполнении минских соглашений и отчасти оправдал этим проведении “выборов“ в ОРДЛО.

“В условиях опасности возобновления силового сценария этим республикам ничего не остается, кроме как самоорганизовываться для обеспечения собственного существования, жизни и социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна“, - заявил Песков.

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Ранее стало известно, что на так называемых “выборах“ победили Денис Пушилин, с 60,85% голосов, и Леонид Пасечник, который набрал 68,3% голосов.

Позднее, в РФ призвали Украину к диалогу с “законно избранными“ главарями боевиков и пригрозили, в противном случае, “окончательной потерей“ части Донбасса.