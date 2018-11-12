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У Путина прокомментировали "выборы" боевиков

Комментариев: 13
В Кремле "с пониманием" относятся к прошедшим незаконным "выборам".
Песков не знает, будет ли Путин поздравлять главарей "ЛДНР"
Песков не знает, будет ли Путин поздравлять главарей "ЛДНР"
theins.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к результатам псевдовыборов боевиков “ЛНР“ и “ДНР“. 

Он также заявил, что не знает, будет ли Владимир Путин поздравляет главарей Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, передает УНИАН.

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“Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов. Вы знаете, что речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго“, - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы РФ в очередной раз обвинил Украину в невыполнении минских соглашений и отчасти оправдал этим проведении “выборов“ в ОРДЛО.

“В условиях опасности возобновления силового сценария этим республикам ничего не остается, кроме как самоорганизовываться для обеспечения собственного существования, жизни и социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна“, - заявил Песков.

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Ранее стало известно, что на так называемых “выборах“ победили Денис Пушилин, с 60,85% голосов, и Леонид Пасечник, который набрал 68,3% голосов.

Позднее, в РФ призвали Украину к диалогу с “законно избранными“ главарями боевиков и пригрозили, в противном случае, “окончательной потерей“ части Донбасса. 

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Теги: Кремль, Песков, псевдовыборы, боевики, ОРДЛО, лнр, днр
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Комментариев (13)
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Колишній-східняк    12.11.2018, 16:57
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Ще б пак. Всі цифри ще в серпні в Кремлі затвердили...
Boxerogos    12.11.2018, 16:46
Оценка:  -13
Boxerogos
Народ Донбасса совершенно добровольно сделал свой выбор,наконец-то сказав"остаточне прощавай"нашему ШОКоладному болоту с душком нацистской тряпки.И это главное.Донбасс никогда не вернётся в"ШОКоладный мир".
WTF2wtf    12.11.2018, 16:48
Оценка:  +7
WTF2wtf
Да хорош уже гнать про "добровольно", в российской оккупации, путенососка
WTF2wtf    12.11.2018, 16:50
Оценка:  +5
WTF2wtf
Понятно, что Донбасс россия опустила ниже плинтуса и не отпускает ... только оккупация - это нихрена не добровольно, какую бы пургу не несли лидеры оккупантов.
Boxerogos    12.11.2018, 16:52
Оценка:  -13
Boxerogos
Потешный бот,хватит истерить.Так ты выглядишь ещё жалобнее.Народ Донбасса совершенно добровольно сделал свой выбор,прийдя на выборы.А ты расскажи сказочки что людей под дулами автоматов гнали на выборы.Тебе,наркоману-хyecoсу ещё и не такое померещится в угаре.Гыгыгыгыгы!!!
WTF2wtf    12.11.2018, 16:56
Оценка:  +4
WTF2wtf
Мне насрать на истерики больного российского нацика-украинофоба,
под каким бы их кучи своих служебных ников ты не гадило, ФайныйДрузяка, КудлятыйКыць, КоляТашлинок, Хайрабаза, Boxerogos и т.д.и т.п.
WTF2wtf    12.11.2018, 16:52
Оценка:  +8
WTF2wtf
Твоя Россия назначиала в Донецке Петушилу, которого никто никогда не выбрал бы в принципе!!!
Даже Пашеньку Губарева твои россияне не пустили в цирк.
Ну и понятно, что Петушила все равно вообще ничего не решает, и само собой ему не подчиняются все вояки оккупационных армейских корпусов.
WTF2wtf    12.11.2018, 16:54
Оценка:  +8
WTF2wtf
Даже у Захарки были несколько личных батальонов, хотя само собой армейский корпус ему не подчинялся.
У нынешнего МММщика уже и личных батальонов не будет, просто молчаливая шестерка.
Boxerogos    12.11.2018, 16:55
Оценка:  -11
Boxerogos
Потешный бот,я не имею отношения к России.Проживаю в Украине,имею украинский паспорт.Обожаю загонять в стойло вымирвющее стадо имбецилов типа тебя.Это моё самое большое удовольствие.Жду выборов в 2019 году.Аминь.)))))
WTF2wtf    12.11.2018, 16:58
Оценка:  +4
WTF2wtf
Boxerogos - ольгинский наик-украинофоб.
Он же МиЗдобулиДупу, Здобуляка, ФеликсДзе, Простакк, ГунВсемогущий, НеистовыйГун, BсэБудэУшоколади, КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман, Нинізосереджений, СерыйКыць, BладимирИльич, УкраинаЦэБурунди, ШоколаднийЦар, ШоколадныйБоx, СумноЗаУкраїну, CпаситкльМаккейн ...
Хитрый-Лис    12.11.2018, 16:25
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
Какая жаль у "Московии"?
WTF2wtf    12.11.2018, 16:19
Оценка:  +9
WTF2wtf
Какую пургу оно несет.
Оккупировали два региона Украины, но один из них посчитали третьесортным и пользуют его как дешевых заложников.
WTF2wtf    12.11.2018, 16:20
Оценка:  +8
WTF2wtf
Донбасс для президента россии оказался недостойным нормальной жизни, а только для размена и торгов за более интересный ему Крым, для размещения оккупационного российского контингента.
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