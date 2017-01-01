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Доступные лекарства: Аптеки спекулировали на льготных препаратах

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Проанализировали цены на почти 60 тысяч лекарственных средств.
Отдельные аптеки в Харьковской допустили нарушения
Отдельные аптеки в Харьковской допустили нарушения
telegraf.com.ua

В Харьковской области обнаружили факты завышения цен на лекарственные средства, которые входят в программу “Доступные лекарства“.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

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В октябре специалисты обработали информацию от 211 аптечных учреждений, проанализировав 57,8 тыс. цен на лекарственные средства на предмет соблюдения требований законодательства в сфере ценообразования.

У пяти субъектов хозяйствования были установлены нарушения государственной дисциплины цен. Соответствующие субъекты хозяйствования завысили розничные цены на упаковку, а также уровень снабженческо-сбытовой и торговой надбавки.

Как сообщалось, в августе Министерство здравоохранения назвало перечень бесплатных лекарств для украинцев, которые лечатся на стационаре. 

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Теги: Минздрав, аптеки, лекарства, препараты, медикаменты
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