Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцам можно выбрать между льготами и субсидией на оплату ЖКУ

Комментариев: 0
При льготной оплате за услуги квитанции жителям поступают уже с учетом скидки.
Украинские семьи смогут выбрать между льготами и субсидией
Украинские семьи смогут выбрать между льготами и субсидией
УНИАН

Украина предоставила право выбора для народа: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией.

Об этом сообщается на сайте teplo.gov.ua.

Читай также: Киевтеплоэнерго не повысит тарифы на отопление до января

Отмечается, что если семья имеет право на субсидию, но ее размер небольшой и, по ее мнению, целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы, то необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии. И наоборот: если отопительный период семье целесообразнее пользоваться субсидией, то необходимо подать заявление для назначения субсидии.

Украинские семьи смогут выбрать между льготами и субсидией
Украинские семьи смогут выбрать между льготами и субсидией
teplo.gov.ua

Читай также: Мерзнут города. Как стартует отопительный сезон

“Основанием для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг является удостоверение, которое указывает, к какой категории льготников относится то или иное лицо, какая скидка по оплате за жилищно-коммунальные услуги ему полагается“, - говорится в сообщении.

При льготной оплате за услуги квитанции жителям поступают уже с учетом скидки.

Украинские семьи смогут выбрать между льготами и субсидией
Украинские семьи смогут выбрать между льготами и субсидией
teplo.gov.ua

Напомним, что основными категориями льготников являются:

  •  участники войны (50% скидка);
  •  члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (50% скидка);
  •  лица, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, их вдовы (вдовцы) (100% скидка);
  •  участники боевых действий (75% скидка);
  •  лица с инвалидностью вследствие войны (100% скидка);
  •  ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС 1 и 2 категории (50% скидка);
  •  жертвы нацистских преследований (скидка от 50 до 100%);
  •  дети войны (25% скидка) 

Напомним, в Киеве выросли цены на холодную воду. Квитанции за холодное водоснабжение и водоотведение в октябре сформированы с учетом повышенных тарифов.

Поделись:
Теги: Льгота, субсидия, Украина, ЖКУ, коммуналка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь