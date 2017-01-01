Украинцам можно выбрать между льготами и субсидией на оплату ЖКУ
Украина предоставила право выбора для народа: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией.
Об этом сообщается на сайте teplo.gov.ua.
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Отмечается, что если семья имеет право на субсидию, но ее размер небольшой и, по ее мнению, целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы, то необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии. И наоборот: если отопительный период семье целесообразнее пользоваться субсидией, то необходимо подать заявление для назначения субсидии.
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“Основанием для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг является удостоверение, которое указывает, к какой категории льготников относится то или иное лицо, какая скидка по оплате за жилищно-коммунальные услуги ему полагается“, - говорится в сообщении.
При льготной оплате за услуги квитанции жителям поступают уже с учетом скидки.
Напомним, что основными категориями льготников являются:
- участники войны (50% скидка);
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (50% скидка);
- лица, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, их вдовы (вдовцы) (100% скидка);
- участники боевых действий (75% скидка);
- лица с инвалидностью вследствие войны (100% скидка);
- ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС 1 и 2 категории (50% скидка);
- жертвы нацистских преследований (скидка от 50 до 100%);
- дети войны (25% скидка)
Напомним, в Киеве выросли цены на холодную воду. Квитанции за холодное водоснабжение и водоотведение в октябре сформированы с учетом повышенных тарифов.