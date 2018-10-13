В Киеве выросли цены на холодную воду

Стоимость холодной воды в столице выросла на 17-20%.

В Киеве квитанции за холодное водоснабжение и водоотведение в октябре сформированы с учетом повышенных тарифов.

Об этом говорится в сообщении АО АК Киевводоканал.

В компании отмечают, что с 14 октября в соответствии с постановлением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, №1169 для Киевводоканала установлены новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой и отводу холодной и горячей воды.

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Так, новый тариф на централизованное снабжение холодной водой теперь составляет 10,092 грн с НДС за 1 куб. м; централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб. м.

“Таким образом, при начислении за все три услуги (поставка холодной воды и отвод холодной и горячей воды) учтены 2 тарифа“, объяснила в Киевводоканале.

Отмечается, что в период с 1 октября по 13 октября применены тарифы за централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 16,716 грн/1 куб. м, централизованное водоотведение - 7,936 грн/1 куб. м.

В период с 14 по 31 октября: централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 19,596/1 куб. м (то есть рост на 17,2%) и централизованное водоотведение - 9,504/1 куб. м (рост на 20,3%).

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“Чтобы избежать путаницы в расчетах по двум тарифам, в платежке будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь 2018 года - то есть среднее арифметическое тарифа, который действовал до 13.10.18, и тарифа, который начался с 14.10.18. Следовательно, цена составит: централизованное снабжение и отвод холодной воды в октябре - 18,377 грн/1 куб. м; централизованное снабжение холодной водой в октябре - 9,543 грн/1 куб. м; централизованный отвод горячей воды в октябре - 8,845 грн/1 куб. м“, - пояснили в водоканале.

Также отмечается, что перерасчет будет произведен автоматически биллинговой системой. Информация о тарифах размещена в сообщении на оплату услуг.



Напомним, коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго предлагает с 1 декабря повысить тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения – до 1038 грн 80 коп./Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302 грн 87 коп./Гкал.