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В Черкасской области несовершеннолетняя убила своего новорожденного ребенка

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Девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Девушка убила своего ребенка
Девушка убила своего ребенка
УНИАН

В Черкасской области взяли под домашний арест несовершеннолетнюю девушку, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщает прокуратура области.

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“В ходе следствия было установлено, что 16-летняя несовершеннолетняя, находясь по месту своего жительства, самостоятельно родив доношенного ребенка, сразу после родов причинила новорожденному телесные повреждения, в результате которых тот скончался“, - говорится в сообщении. 

Девушке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

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Несовершеннолетней грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, во Львовской области на кладбище был обнаружен мертвым младенец. Правоохранителям удалось найти мать ребенка и установить ее личность.

Также, в Киеве на Багговутовской, 1, женщина совершила самоубийство, выбросившись из окна роддома.

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Теги: Украина, несовершеннолетняя, мать, ребенок, убийство
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