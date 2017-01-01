В Черкасской области несовершеннолетняя убила своего новорожденного ребенка

Девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В Черкасской области взяли под домашний арест несовершеннолетнюю девушку, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщает прокуратура области.

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“В ходе следствия было установлено, что 16-летняя несовершеннолетняя, находясь по месту своего жительства, самостоятельно родив доношенного ребенка, сразу после родов причинила новорожденному телесные повреждения, в результате которых тот скончался“, - говорится в сообщении.

Девушке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Несовершеннолетней грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, во Львовской области на кладбище был обнаружен мертвым младенец. Правоохранителям удалось найти мать ребенка и установить ее личность.

Также, в Киеве на Багговутовской, 1, женщина совершила самоубийство, выбросившись из окна роддома.