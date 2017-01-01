Контрабандисты сбили пограничника: военный в коме

Злоумышленник с места происшествия скрылся, но его личность уже установлена.

На Закарпатье контрабандисты на автомобиле с иностранной регистрацией сбили пограничника отдела Деловое Мукачевского отряда. Сейчас военный находится в коме.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

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Ночью совместно с румынскими пограничниками по ту сторону границы задержали двух человек и 10 пакетов табачных изделий. На украинской территории продолжался поиск остальных причастных к сделке лиц.

Вскоре недалеко от реки Тиса на участке отдела Деловое пограничники задержали мужчину в гидрокостюме.

“Документов при себе он не имел, однако при нем обнаружили большую сумму денег, которые он, вероятно, получил за совершение незаконной сделки. В ходе опроса задержанного и изъятия средств на начальника отдела Деловое другой неизвестный совершил наезд автомобилем марки Ауди иностранной регистрации. В результате наезда офицер пограничник получил тяжелые травмы. К месту происшествия вызвали карету скорой помощи, военнослужащего доставили в реанимационное отделение, где осуществлено немедленное оперативное вмешательство. Состояние пограничника крайне тяжелое“, - сообщили в ГПСУ.

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Автомобиль, которым был совершен наезд задержали. Водитель с места скрылся, но сообщается, что его личность уже установлена.

“В связи с такими действиями нарушителей Государственная пограничная служба Украины переходит исключительно на усиленный вариант охраны госграницы на участке, при этом для сохранения жизни военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие“, - заявили в Госпогранслужбе.

Напомним, в Тернопольской области, в Золотниках похоронили 28-летнего участника АТО Марьяна Малявского. Он умер в Польше, где в течение года находился на заработках