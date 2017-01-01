В Киеве обокрали народного депутата - СМИ

У народного депутата якобы украли портмоне, удостоверение водителя, удостоверение нардепа и еще некоторые документы.

В Киеве в среду, 14 ноября, неизвестные обокрали народного депутата Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на отдел коммуникаций ГУНП в Киеве.

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Отмечается, что неизвестные украли у нардепа портмоне, удостоверение водителя, удостоверение нардепа и еще некоторые документы.

“Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают причастных к преступлению“, - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о грабеже.

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Напомним, в конце октября в центре столицы неизвестные обокрали квартиру, которую арендует глава проекта Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюза Янош Закони.

До этого, в сентябре, в центре Киева неизвестные обворовали квартиру первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова.