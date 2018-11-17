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В центре Киева прогремел взрыв: Травмирован бездомный

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Инцидент произошел возле знаменитого памятника.
В центре Киева прогремел взрыв: Травмирован бездомный
© kiev.informator.ua
Фото 1/5
  • От сильного взрыва бетонная урна получила повреждения
  • От сильного взрыва бетонная урна получила повреждения
  • От сильного взрыва бетонная урна получила повреждения
  • От сильного взрыва бетонная урна получила повреждения
  • От сильного взрыва бетонная урна получила повреждения
В центре Киева прогремел взрыв: Травмирован бездомный
От сильного взрыва бетонная урна получила повреждения
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В Киеве на улице Золотоворотская, 7, около 20:40 в пятницу, 16 ноября, прогремел взрыв неустановленного предмета. В результате инцидента пострадал мужчина.

Об этом сообщает Информатор.

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Как уточнили полицейские, бездомный развел костер, чтобы погреться, спустя какое-то время прогремел взрыв. В результате взрыва пострадал 50-летний мужчина. Его с раной ноги госпитализировали в больницу.

Что именно взорвалось пока точно не известно, ведется следствие. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось 9 ноября, на Андреевском спуске прогремели три взрыва. Позже в полиции заявили, что взрывов не было, шумели только петарды. 

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Теги: Киев, взрыв, бездомный
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