В центре Киева прогремел взрыв: Травмирован бездомный
Инцидент произошел возле знаменитого памятника.
В центре Киева прогремел взрыв: Травмирован бездомный
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В центре Киева прогремел взрыв: Травмирован бездомный
От сильного взрыва бетонная урна получила повреждения
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В Киеве на улице Золотоворотская, 7, около 20:40 в пятницу, 16 ноября, прогремел взрыв неустановленного предмета. В результате инцидента пострадал мужчина.
Об этом сообщает Информатор.
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Как уточнили полицейские, бездомный развел костер, чтобы погреться, спустя какое-то время прогремел взрыв. В результате взрыва пострадал 50-летний мужчина. Его с раной ноги госпитализировали в больницу.
Что именно взорвалось пока точно не известно, ведется следствие. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.
Как сообщалось 9 ноября, на Андреевском спуске прогремели три взрыва. Позже в полиции заявили, что взрывов не было, шумели только петарды.