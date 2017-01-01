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В Киеве аферисты "перепродали" земли на более 10 млн гривен

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От деятельности мошенников пострадали 14 человек.
Организаторов "схемы" будут судить
Организаторов "схемы" будут судить
npu.gov.ua

Киевская полиция разоблачила схему перепродажи земли в столице и Киевской области на более 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сначала преступники выявляли владельцев земельных участков, которые долго не посещали их, с помощью сотрудника Госгеокадастра проникали в архив и делали поддельные паспорта владельца. После этого мошенники продавали землю, представляясь ее владельцами и подписывая нотариально заверенное соглашение с покупателем. 

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В результате подозреваемые завладели имуществом потерпевших на сумму более 10 млн гривен. Всего следователи задокументировали 50 эпизодов деятельности членов группировки в Киеве и Киевской области. Подозреваемые действовали в течение трех лет, от их мошеннических действий пострадали 14 человек. 

Сейчас расследование завершено, дело передано в суд, а в рамках производства объявлено подозрение девяти жителям Киева и области. 

Как сообщалось 23 октября, в центре Киева группа аферистов “продавала“ недвижимость.

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Теги: мошенники, аферисты, земля, Киев
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