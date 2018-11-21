Экс-чиновник Днепропетровской ОГА украл у сирот и пенсионеров 600 тыс грн

Преступник с сообщниками предстанет перед судом, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Днепропетровской области будут судить участников преступной группы, которые присвоили 600 000 гривен государственных средств, которые предназначались для особо уязвимых слоев населения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

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“Прокуратурой Днепропетровской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении участников организованной группы, в которую входили чиновник облгосадминистрации, а также директора проектной и строительной организаций, за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины (завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, совершенное организованной группой, и служебный подлог) “, - говорится в сообщении.

В мае 2017 года бывший руководитель одного из подразделений ОГА организовал и возглавил преступную группу, в которую вошли директора строительно-подрядной и проектной фирм, с целью хищения бюджетных средств.

Так, при выполнении строительно-ремонтных работ в детских домах-интернатах и гериатрических учреждениях области, злоумышленники вносили в официальные документы недостоверные сведения о фактического объема и стоимости работ, присваивая таким образом бюджетные средства, “сэкономленные“ на некачественных материалах и неквалифицированных работниках.

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Умышленными действиями подсудимых государству нанесен ущерб в сумме почти 600 тыс. грн. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается. Стоит отметить, что согласно санкциями указанных статей, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось 18 ноября, в Киеве аферисты “перепродали“ земли на более 10 млн гривен.