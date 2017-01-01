Основной удар пришелся на кабину маршрутки со стороны водителя. Очевидцы ДТП утверждают, что у трамвая отказали тормоза.

ДТП с участием трамвая и маршрутки в Запорожье Заноза

В Запорожье вечером в среду, 21 ноября, в Шевченковском районе трамвай протаранил маршрутку. Пострадали не менее пяти человек, сообщает местный сайт 061.ua со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций ГУНП в Запорожской области Екатерину Людвик.

Трамвай маршрута №14 на полном ходу врезался в маршрутное такси №23 на перекрестке улицы Героев 55 бригады и улицы 8 марта. Как видно на опубликованном видео, основной удар пришелся на кабину маршрутки со стороны водителя.

На место происшествия выехали медики и правоохранители, обстоятельства аварии выясняются.

От удара топливо из маршрутки разлилось по проезжей части, его оперативно убрали спасатели ГСЧС.

Очевидцы ДТП утверждают, что у трамвая отказали тормоза.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожье трамвай протаранил маршрутку, пять пострадавших

На прошлой неделе в центре Запорожья водитель автомобиля Nissan Note совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Ранее в Запорожье водитель автобуса умер за рулем. Мужчине было 56 лет. В момент трагедии автобус был припаркован в Хортицком районе.

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