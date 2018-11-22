Педофил напал на 12-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать

Злоумышленник ранее был осужден на одиннадцать лет за изнасилование.

На востоке Украины едва не изнасиловали 12-летнюю девочку, которая возвращалась из музыкальной школы.

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Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

“Сегодня на востоке страны неизвестный подонок на улице применил физическую силу к 12-летней девочке, которая возвращалась из музыкальной школы, предпринял попытку ее изнасиловать неестественным способом. Но девочка вырвалась и выбежала на встречу родителям, которые должны были ее встретить. Отец попытался подонка задержать, но последний предоставил сопротивление и скрылся“, - написал Аброськин.

Потерпевшая девочка описала приметы преступника, полицейские, поднятые по тревоге, задержали подозреваемого.

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“Это 40-летний мужчина, который в 2007 году был осужден на одиннадцать лет за изнасилование именно малолетнего ребенка. Злодей только вышел - и снова травмированная жизнь еще одного ребенка“, - сообщил первый заместитель главы НПУ.

Ранее жительница Мелитополя обратилась в полицию с заявлением о том, что водитель такси изнасиловал ее в лесопарке.