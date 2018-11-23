Парламент поддержал повышение выплат военным

С 1 января вырастут выплаты для украинских солдатов.

Выплаты военным поднимут с начала 2019 года УНИАН

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Верховная рада Украины поддержала решение президента о повышении выплат украинским военнослужащим.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

Денежное обеспечение военных в Украине вырастет уже с начала 2019 года.

“Сегодня парламент поддержал мое решение о повышении денежного обеспечения военных с 1 января 2019 года. Это достойная мотивация и оплата труда украинского воина“, - сказал Порошенко.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий, помимо всего прочего предоставление права на получение денежной помощи членам семей погибших военнослужащих.