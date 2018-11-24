"Евробляхеры" отказались от масштабных протестов
Движение владельцев автомобилей на европейских номерах сведет к минимуму акции протеста, чтобы не мешать передвижению граждан. Об этом заявил глава движения АвтоЕвроСила Олег Ярошевич в Facebook.
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Он заявил о частичной победе "евробляхеров" в связи с подписанием закона о льготной растаможке.
"АвтоЕвроСила начинает новый этап борьбы. Нужно привести к власти нового президента, поменять все ведомства и систему. Мы поддержим того, кто отменит все акцизы на автомобили из Европы, кто перестанет вывозить лес и отмывать бюджетные средства. Мы хотим найти того кандидата, который возьмет на себя эти обязательства и выполнит их", - заявил Ярошевич.
Как сообщалось, накануне президент Петр Порошенко подписал законы о растаможе авто и о призвал "евробляхеров" прекратить акции протестов.
бы и стояли бы до конца. Бляхера, вам нужен свой бляхерный президент, который для красивой и страшной картинки, будет вам Рендж Роверы по пятницам палить.
Вы же долбоёбы, вы ездите, как
Правильно, что акциз ввели и растаможка стала дорогая... Нефиг тащить рухлядь...