"Евробляхеры" отказались от масштабных протестов

Владельцы авто на еврономерах намерены привести к власти такого президента, который отменит все акцизы на автомобили.

Движение владельцев автомобилей на европейских номерах сведет к минимуму акции протеста, чтобы не мешать передвижению граждан. Об этом заявил глава движения АвтоЕвроСила Олег Ярошевич в Facebook.

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Он заявил о частичной победе "евробляхеров" в связи с подписанием закона о льготной растаможке.

"АвтоЕвроСила начинает новый этап борьбы. Нужно привести к власти нового президента, поменять все ведомства и систему. Мы поддержим того, кто отменит все акцизы на автомобили из Европы, кто перестанет вывозить лес и отмывать бюджетные средства. Мы хотим найти того кандидата, который возьмет на себя эти обязательства и выполнит их", - заявил Ярошевич.

Как сообщалось, накануне президент Петр Порошенко подписал законы о растаможе авто и о призвал "евробляхеров" прекратить акции протестов.