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"Евробляхеры" отказались от масштабных протестов

Комментариев: 19
Владельцы авто на еврономерах намерены привести к власти такого президента, который отменит все акцизы на автомобили.
Сожженное авто Ярошевича под Радой
Сожженное авто Ярошевича под Радой

Движение владельцев автомобилей на европейских номерах сведет к минимуму акции протеста, чтобы не мешать передвижению граждан. Об этом заявил глава движения АвтоЕвроСила Олег Ярошевич в Facebook

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Он заявил о частичной победе "евробляхеров" в связи с подписанием закона о льготной растаможке.

"АвтоЕвроСила начинает новый этап борьбы. Нужно привести к власти нового президента, поменять все ведомства и систему. Мы поддержим того, кто отменит все акцизы на автомобили из Европы, кто перестанет вывозить лес и отмывать бюджетные средства. Мы хотим найти того кандидата, который возьмет на себя эти обязательства и выполнит их", - заявил Ярошевич.

Как сообщалось, накануне президент Петр Порошенко подписал законы о растаможе авто и о призвал "евробляхеров" прекратить акции протестов.

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Теги: автомобили, Выборы Президента Украины 2019 новости, президент, протесты, акции протеста, евробляхи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (20)
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МаксимУм    24.11.2018, 13:15
Оценка:  -2
МаксимУм
Вот интересный парадокс. Порохоботов не "душит жаба" что у коболева зарплата 2 миллиона, а вот если человек хочет купить машину по европейской цене, то это очень плохо!
Dikiicom    24.11.2018, 13:32
Оценка:  -1
Dikiicom
А вы предлагаете вместо борьбы с незаконными доходами легализировать их и творить "кто во что горазд"? Народу не нравится и то о чем вы написали и то что вы требуете. Вы просто хотите добиться для себя таких же преференций какие установили влиятельные чиновники. Это что в интересах народа?
МаксимУм    24.11.2018, 13:46
Оценка:  0
МаксимУм
Г-н порошенко обещал участника АТО безоплатную растаможку! И где она? Почему оно не выполняет свои обещания?
МаксимУм    24.11.2018, 13:48
Оценка:  0
МаксимУм
А про законность доходов наших чинущ вы уже молчали бы, про карманных генпрокуроров без образования...
Dikiicom    24.11.2018, 13:14
Оценка:  +1
Dikiicom
В каждом государстве существует сугубо СВОЯ таможенная политика, которая является одной из составляющих формирования бюджета страны. Евро бля херы требуют отменить принципы разтаможки, а следовательно и принципы формирования бюджета. При этом ответственность за формирование они оставили кабмину а
Dikiicom    24.11.2018, 13:17
Оценка:  +1
Dikiicom
дивиденды от покупки и последующей продажи внутри страны старых европейских авто положить себе в карман. Отечественный автопром пусть загибается а они борются за финансирование зарубежных производителей! Лихо! И самое главное сами на себя никакой ответственности не берут! Нужды страны им до одного
Dikiicom    24.11.2018, 13:21
Оценка:  0
Dikiicom
места лишь бы дешевле купить и дороже продать! "Волынский бурштин" и "Карпатский бук" спровоцировали это движение "Евро бля херы"! Но они не поняли одного, что бы авто стали дешевле Украине нужно войте в ЕС. А ждя этого нужна нормальная сильная экономика которая и формируется налогами в том числе!
Dikiicom    24.11.2018, 13:23
Оценка:  0
Dikiicom
А вот их то они и не желают платить! Пусть кто то формирует доходные статьи бюджета а они будут на этом экономить и сугубо для своего карманного бюджета!
nvk1945    24.11.2018, 13:01
Оценка:  +4
nvk1945
А, что так? Такой напор, такая страсть и что всё? А, опять президент виноват? Хотели бы добиться, добились
бы и стояли бы до конца. Бляхера, вам нужен свой бляхерный президент, который для красивой и страшной картинки, будет вам Рендж Роверы по пятницам палить.
Вы же долбоёбы, вы ездите, как
nvk1945    24.11.2018, 13:04
Оценка:  +3
nvk1945
последние ослы, всё на что способен ваш мозг это грачевание, это максимум ваших возможностей)))
Ярослав    24.11.2018, 12:57
Оценка:  +1
Ярослав
Авто Євро Підори
МаксимУм    24.11.2018, 13:03
Оценка:  -4
МаксимУм
Ну так покупай Лайнос - укробляху, если не нравится авто на еврономерах...
Stal-ker    24.11.2018, 13:17
Оценка:  +2
Stal-ker
Конечно, не нравится. Я купил новый автомобиль в салоне, уплатил все налоги в гос бюджет пополнил казну... А ты припер корча в Украину и хочешь на халяву ездить на своей консервной банке не давая ничего в замен и загрязняя атмосферу... Припер в Украину непотриб, а европейцы подсмеиваются,
МаксимУм    24.11.2018, 13:20
Оценка:  -1
МаксимУм
Я езжу на 32=х летнем Мерседесе на украинской регистрации, а денег нет на новое авто потому что служу в ЗСУ за нищенскую зарплату, без выходных и не по 8 часов в день...
Stal-ker    24.11.2018, 13:25
Оценка:  0
Stal-ker
что сбагрили барахло из страны и не нужно платить за утилизацию, да еще и кэш заработали... Двойная выгода... Вот они и думают что мы в европе не нужны. Сюда можно всякое барахло спихивать и зарабатывать на этом.
Правильно, что акциз ввели и растаможка стала дорогая... Нефиг тащить рухлядь...
Olifir4ik    24.11.2018, 12:44
Оценка:  -5
Olifir4ik
После таких заявлений , рейтинг нынешнего правительства повысится.
atos    24.11.2018, 12:42
Оценка:  +4
atos
То чувство, когда ты реально понимаешь, что из-за таких долбоёбов в стране никогда не будет жить хорошо.((
Адекваты    24.11.2018, 12:55
Оценка:  -2
Адекваты
Покупаешь авто в салонах?))) Что тебе слёзы работающих нищих..Вам аукнется.
виджай    24.11.2018, 12:56
Оценка:  0
виджай
это ты что ли работающий нищий?
atos    24.11.2018, 13:11
Оценка:  +2
atos
Не покупаю, а купил и не хочу этим хвастаться, ибо это наоборот нужда от безденежья, бэушное карыто тянет такие деньги, ну их в пень, я уже прошёл путь покупок и катания на б/у, всё, больше не хочу. Но к этому нужно прийти, нету денег метро, есть деньги то только новая пусть и не дорогая машина.
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