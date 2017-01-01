Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Законы о "евробляхах" вступили в силу

Комментариев: 0
В силу вступили законы №8487 и №8488.
На оформление нерастаможенных авто дается 180 рабочих дней
На оформление нерастаможенных авто дается 180 рабочих дней
УНИАН

Вступили в силу законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

Ранее законы были опубликованы в парламентском издании Голос Украины.

Читай также: В Ровно произошли столкновения между полицейскими и "евробляхерами"

Первый закон предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен. Второй - усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Теперь украинцы имеют право временно ввозить транспортное средство, зарегистрированное за пределами страны, сроком до одного года и при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей. При этом, таможенные платежи не возвращаются.

“Граждане-резиденты имеют право перемещать транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, в режиме транзита при условии уплаты залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе таких авто на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения“, - сообщили в фискальной службы.

Читай также: Легально и дешево: Почему все больше украинцев покупают авто в Грузии

Напомним, 23 ноября президент Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488, а также призвал владельцев авто на еврономерах воспользоваться льготным порядком растаможки и воздержаться от акций протеста.

Позднее, 24 ноября, движение владельцев автомобилей на европейских номерах сообщило, что сведет к минимуму акции протеста, чтобы не мешать передвижению граждан. 

Поделись:
Теги: евробляхи, закон, автомобили, налоги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь