Законы о "евробляхах" вступили в силу

В силу вступили законы №8487 и №8488.

Вступили в силу законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

Ранее законы были опубликованы в парламентском издании Голос Украины.

Читай также: В Ровно произошли столкновения между полицейскими и "евробляхерами"

Первый закон предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен. Второй - усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Теперь украинцы имеют право временно ввозить транспортное средство, зарегистрированное за пределами страны, сроком до одного года и при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей. При этом, таможенные платежи не возвращаются.

“Граждане-резиденты имеют право перемещать транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, в режиме транзита при условии уплаты залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе таких авто на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения“, - сообщили в фискальной службы.

Читай также: Легально и дешево: Почему все больше украинцев покупают авто в Грузии

Напомним, 23 ноября президент Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488, а также призвал владельцев авто на еврономерах воспользоваться льготным порядком растаможки и воздержаться от акций протеста.

Позднее, 24 ноября, движение владельцев автомобилей на европейских номерах сообщило, что сведет к минимуму акции протеста, чтобы не мешать передвижению граждан.