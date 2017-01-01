Госпогранслужба усилила охрану границы

Подразделения Госпогранслужбы переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом ночью, 26 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято на основании положения о МВД Украины.

Кроме Государственной пограничной службы Украины на усиленный вариант несения службы переведены Нацгвардия, Нацполиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал Корреспондент.net, заседание СНБО стало реакцией на обострение ситуации в Азовском море.

Вечером 25 ноября стало известно, что у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины во время которого российская сторона применила оружие.