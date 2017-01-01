Госпогранслужба усилила охрану границы
Поручение об усилении варианта несения службы дал глава МВД во время экстренного заседания СНБО.
Подразделения Госпогранслужбы переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом ночью, 26 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что соответствующее поручение председателю Госпогранслужбы Петру Цигикалу дал Министр внутренних дел Арсен Аваков.
Кроме Государственной пограничной службы Украины на усиленный вариант несения службы переведены Нацгвардия, Нацполиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Решение принято на основании положения о МВД Украины.
Напомним, о переводе всех подразделений МВД на усиленный вариант несения службы глава МВД сообщил во время экстренного заседания СНБО Украины, по итогам которого президенту Петру Порошенко рекомендовали ввести военное положение сроком на 60 суток.
Как сообщал Корреспондент.net, заседание СНБО стало реакцией на обострение ситуации в Азовском море.
Вечером 25 ноября стало известно, что у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.
В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины во время которого российская сторона применила оружие.
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