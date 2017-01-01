Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госпогранслужба усилила охрану границы

Комментариев: 0
Поручение об усилении варианта несения службы дал глава МВД во время экстренного заседания СНБО.
Госпогранслужба усилила работу в связи с ситуацией в Азовском море
Госпогранслужба усилила работу в связи с ситуацией в Азовском море
dpsu.gov.ua
 
Подразделения Госпогранслужбы переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом ночью, 26 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.
 
Отмечается, что соответствующее поручение председателю Госпогранслужбы Петру Цигикалу дал Министр внутренних дел Арсен Аваков. 
 
Кроме Государственной пограничной службы Украины на усиленный вариант несения службы переведены Нацгвардия, Нацполиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
 
Решение принято на основании положения о МВД Украины.
 
Напомним, о переводе всех подразделений МВД на усиленный вариант несения службы глава МВД сообщил во время экстренного заседания СНБО Украины, по итогам которого президенту Петру Порошенко рекомендовали ввести военное положение сроком на 60 суток.

Как сообщал Корреспондент.net, заседание СНБО стало реакцией на обострение ситуации в Азовском море

Вечером 25 ноября стало известно, что у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины во время которого российская сторона применила оружие. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: конфликт, МВД, Азовское море, Госпогранслужба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь