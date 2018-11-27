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Растаможен первый автомобиль на иностранной регистрации

Комментариев: 10
Владелец автомобиля Renault Laguna с дизельным двигателем заплатил 49,3 тыс. гривен.
В Черновицкой области растаможили первую "евробляху"
В Черновицкой области растаможили первую "евробляху"
facebook.com/AESUkraine

Черновицкая таможня оформила растаможку первого автомобиля на “еврономерах“ по новым льготным условиям.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

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Сообщается, что гражданин Украины растаможил легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, заплатив в государственный бюджет 49,3 тыс грн. Из этой суммы пошлина составила 4,6 тыс грн, акцизный налог - 28,765 тыс грн и НДС - 15,957 тыс грн.

Напомним, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50% скидкой, кроме электромобилей, с применением коэффициентов в зависимости от объема двигателя и возраста ТС. Таким образом через три месяца таможенное оформление данной Renault Laguna стоило бы резиденту 83,8 тыс грн.

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Для транспортных средств, которые уже находятся в Украине с нарушением сроков транзитного пребывания, при таможенном оформлении владелец авто должен уплатить 8500 грн (500 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Напомним, ранее вступили в силу законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

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Теги: автомобиль, растаможка, евробляхи, еврономера, Украина
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Комментариев (10)
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Колишній-східняк    27.11.2018, 15:02
Оценка:  0
Колишній-східняк
Ну вот и славно.
doc1    27.11.2018, 15:06
Оценка:  -2
doc1
Славненько будет когда закроется АвтоЗАД!
fulminate    27.11.2018, 15:02
Оценка:  -1
fulminate
В полтарушку евро уложился. Уже растаможенные на рст 5,5 т. баксов стоит. За сколько он ее брал интересно?
Alex2829    27.11.2018, 15:01
Оценка:  -1
Alex2829
Первый пошёл : )
GALE    27.11.2018, 14:56
Оценка:  -3
GALE
Ну и дурак. 14 лет корыту!
GALE    27.11.2018, 14:56
Оценка:  -3
GALE
Ну и дурак. 14 лет корыту!
GALE    27.11.2018, 14:56
Оценка:  -3
GALE
Ну и дурак. 14 лет корыту!
Колишній-східняк    27.11.2018, 15:02
Оценка:  0
Колишній-східняк
На вид вполне пристойная тачка...
doc1    27.11.2018, 15:06
Оценка:  +1
doc1
Те кто определяет "на вид" достойность авто - отличные лохи которым можно впраить утиль за хорошие деньги!
Колишній-східняк    27.11.2018, 15:09
Оценка:  0
Колишній-східняк
Не скажи, если он битый, варенный и местами ржавый и перекрашенный, то и капот открывать не надо, чтобы дальше смотреть. Потому и написал - на вид вполне пристойная тачка.
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