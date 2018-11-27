Растаможен первый автомобиль на иностранной регистрации

Владелец автомобиля Renault Laguna с дизельным двигателем заплатил 49,3 тыс. гривен.

Черновицкая таможня оформила растаможку первого автомобиля на “еврономерах“ по новым льготным условиям.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Читай также: Протесты “евробляхеров“: разблокирован еще один пункт пропуска

Сообщается, что гражданин Украины растаможил легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, заплатив в государственный бюджет 49,3 тыс грн. Из этой суммы пошлина составила 4,6 тыс грн, акцизный налог - 28,765 тыс грн и НДС - 15,957 тыс грн.

Напомним, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50% скидкой, кроме электромобилей, с применением коэффициентов в зависимости от объема двигателя и возраста ТС. Таким образом через три месяца таможенное оформление данной Renault Laguna стоило бы резиденту 83,8 тыс грн.

Читай также: Порошенко объяснил свое решение подписать законы о “евробляхах“

Для транспортных средств, которые уже находятся в Украине с нарушением сроков транзитного пребывания, при таможенном оформлении владелец авто должен уплатить 8500 грн (500 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Напомним, ранее вступили в силу законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.