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Протесты "евробляхеров": разблокирован еще один пункт пропуска

Комментариев: 2
На Волыни возобновил работу пункт пропуска Устилуг. Во Львовской области перекрытие продолжается.
Пункт пропуска Устилуг возобновил работу
Пункт пропуска Устилуг возобновил работу
bug.org.ua

На Владельцы автомобилей на еврономерах разблокировали пункт пропуска Устилуг на украинско-польской границе в Волынской области.

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Об этом рассказал директор департамента Государственной фискальной службы Анатолий Сербайло, сообщает Громадское радио.

“По сравнению со вчерашним днем ситуация начинает регулироваться. Полностью разблокирован пункт пропуска Устилуг на Волыни. Там транспортные средства начали пересекать границу еще с ночи“, - отметил Сербайло.

Он также отметил, что во Львовской области блокада границы продолжается, хотя некоторые автомобили они пропускают.

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Напомним, накануне фуры прорвали кордон “евробляхеров“ в пункте пропуска Ягодин.

Как сообщалось, 25 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали блокировать пункты пропуска на западном участке границы. В понедельник акция продолжилась.

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Теги: протесты, граница, блокирование, евробляхи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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NYKITA    27.11.2018, 11:44
Оценка:  +2
NYKITA
Как уже достали эти бляхеры.
Ярослав    27.11.2018, 11:44
Оценка:  +2
Ярослав
Я б по этим бляхерам легонько танком проехался
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