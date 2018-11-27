На Донбассе КПВВ переходят на новый график работы

Переход происходит по распоряжению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Штаб ООС вводит новый график работы пунктов пропуска на оккупированные территории.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

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“С 01.12.2018 произойдет переход на зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий (с 08.00 до 17.00) в контрольных пунктах въезда - выезда (далее КПВВ) на автомобильных дорогах“, - говорится в сообщении.

Изменения коснуться следующих КПВВ:

дорожный коридор Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск - КПВВ Золотое;

дорожный коридор Горловка - Бахмут - КПВВ Майорское;

дорожный коридор Донецк - Курахово - КПВВ Марьинка;

дорожный коридор Донецк - Мариуполь (через Мариуполь) - КПВВ Новотроицкое;

дорожный коридор Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь - КПВВ Гнутово (с. Пищевик)

дорожный коридор Станица Луганская - Счастье - Новоайдар - КПВВ Станица Луганская.

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Переход происходит на основании распоряжения командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева от 27.11.2018 и во исполнение требований пункту 3.1 раздела III Временного порядка контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, утвержденного приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины (руководителя Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей) от 14.04.2017 № 222-ог“.

Как сообщалось 21 сентября, украина до конца года “построит с нуля“ два пункта пропуска в Крым.