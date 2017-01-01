Член венгерской партии Йоббик был "наблюдателем" на "выборах ЛНР"

Посол Украины в Венгрии требует разъяснений.

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Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп призвала Будапешт отреагировать на участие члена венгерской политической партии Йоббик Гергьо Тамаша Шама в качестве “наблюдателя“ в фейковых “выборах“ во временно неподконтрольных Киеву районах Луганской области.

Об этом дипломат сообщила на странице в Facebook.

Стоит отметить, Гергьо Тамаш Шама - представитель областного совета Бекеш в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы от партии Йоббик.

“Мы высоко ценим поддержку Венгрии в вопросе восстановления территориальной целостности и мира в Украине. Такие же действия отдельных “политиков“ заслуживают сурового осуждения и надлежащей реакции для того, чтобы предотвратить их повторение“, - отметила Непоп.

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Посол отметила, что такое поведение для политика “просто глубоко аморально“, посткольку имеет своей целью погоню за популярностью, а также оно нарушает украинские законы и международные правовые нормы.

Непоп сообщила, что в связи с участием венгерского политика в “наблюдении“ за “выборами“ она обратилась к председателю партии Йоббик, областного совета Бекеш и Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии.

Как сообщалось 2 ноября, на "выборы в ДНР" ждали наблюдателей из 14 стран.