На Волыни мужчина, убив будущего зятя и его отца, покончил с собой

Полиция выясняет обстоятельства и причины кровавой бойни.

В доме по улице Владимирской в городе ​​Ковель Волынской области, 26 ноября 46-летний местный житель во время конфликта застрелил из зарегистрированного охотничьего оружия двух ковельчан, 51 и 25 лет, после чего покончил с собой. Еще одного пострадавшего, 43-летний мужчину, с огнестрельным ранением доставили в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном убийстве двух или более лиц.

“Семейная трагедия в Ковеле на Волыни. В дом, где жила семья, вошел вооруженный карабином мужчина и хладнокровно убил будущего зятя и его отца. И выстрелами еще и добивал жертв. После этого совершил самоубийство. Кем оказался стрелок, и что могло стать причиной страшного преступления?“, - подробности трагедии выясняли журналисты в сюжете программы Свідок на НТН.

Как сообщалось в июне, в Винницкой области мать заказала убийство сына.