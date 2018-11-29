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Минюст хочет освободить СИЗО от насильников и педофилов

Комментариев: 7
Ведомство предлагает отпускать преступников, надев на них электронные браслеты .
О инициативе "по западному образцу" рассказал замминистра
О инициативе "по западному образцу" рассказал замминистра
пресс-служба Д. Чернышова

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Министерство юстиции Украины предлагает надевать электронные браслеты слежения на преступников, уличенных педофилии и совершивших изнасилования. Соответствующую просьбу Минюст уже направил Генеральной прокуратуре и Государственной судебной администрации.

Об этом в интервью газете Сегодня рассказал заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов.

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Чиновник отметил, что СИЗО в стране переполнены, и существует острая необходимость снизить количество человек, помещаемых под стражу.

Кроме того, по словам Чернышова, в Украине необходимо ввести электронный мониторинг в отношении определенной категории осужденных лиц, то есть отпускать их из-под стражи с условием ношения электронного браслета.

“Что конкретно мы предлагаем: заменять определенной категории лиц лишение свободы на электронный мониторинг, применять мониторинг к тем, кто вышел по условно-досрочному освобождению (УДО), по западному образцу - к насильникам и педофилам...“ - сказал замминистра.

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Чиновник отметил, что преступники сами будут оплачивать аренду и стоимость эксплуатации электронного браслета, который носят. В Соединеных штатах это стоит около 20 долларов в сутки.

Как сообщалось 23 ноября, под Одессой поймали педофила, задушившего 9-летнюю девочку.

20 ноября Киберполиция задержала мужчину, снимавшего порновидео с дочерьми. Также мужчина продавал своих дочерей 14 и 15 лет в сексуальную эксплуатацию как гражданам Украины, так и иностранцам. Следственные действия также проводятся по месту жительства так называемого крестного отца обеих девушек - 46-летнего киевлянина, который подозревается в причастности к сексуальной эксплуатации детей.
 

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Теги: изнасилование, педофил, Минюст
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Комментариев (7)
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sashokjm19    29.11.2018, 11:46
Оценка:  +2
sashokjm19
Капец, наоборот таких надо кастрировать и потом только выпускать.
Операторська    29.11.2018, 11:28
Оценка:  +3
Операторська
Нанюхались ... Чи вже не знають, що ще б такого придумати. Вони з браслетом вже не будуть займатись своїм ділом?
Ехидный    29.11.2018, 11:08
Оценка:  -1
Ехидный
За поребрик их, там таких уважают
Serg2176    29.11.2018, 11:02
Оценка:  +7
Serg2176
600 зеленых в месяц только за браслет? их судить тройками надо
apollon    29.11.2018, 11:01
Оценка:  +2
apollon
заголовок не соответвует тому что сказано. очередная заказуха на БМ. не освобождать а надевать браслеты на тех кто вышел по удо!
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 11:06
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Статья вообще непонятно о чем. СИЗО и УДО свалены в оду кучу.
alex-zol    29.11.2018, 10:58
Оценка:  +11
alex-zol
на парашуу, к петухам, все министерство на месяцок!!!!!
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