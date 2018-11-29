Минюст хочет освободить СИЗО от насильников и педофилов

Ведомство предлагает отпускать преступников, надев на них электронные браслеты .

Читай также: Под Одессой педофил изнасиловал 8-летнего мальчика

Министерство юстиции Украины предлагает надевать электронные браслеты слежения на преступников, уличенных педофилии и совершивших изнасилования. Соответствующую просьбу Минюст уже направил Генеральной прокуратуре и Государственной судебной администрации.

Об этом в интервью газете Сегодня рассказал заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов.

Читай также: В Сумской области репетитор насиловал 12-летнюю ученицу

Чиновник отметил, что СИЗО в стране переполнены, и существует острая необходимость снизить количество человек, помещаемых под стражу.

Кроме того, по словам Чернышова, в Украине необходимо ввести электронный мониторинг в отношении определенной категории осужденных лиц, то есть отпускать их из-под стражи с условием ношения электронного браслета.

“Что конкретно мы предлагаем: заменять определенной категории лиц лишение свободы на электронный мониторинг, применять мониторинг к тем, кто вышел по условно-досрочному освобождению (УДО), по западному образцу - к насильникам и педофилам...“ - сказал замминистра.

Читай также: Под Харьковом педофил убил 15-летнюю девочку

Чиновник отметил, что преступники сами будут оплачивать аренду и стоимость эксплуатации электронного браслета, который носят. В Соединеных штатах это стоит около 20 долларов в сутки.

Как сообщалось 23 ноября, под Одессой поймали педофила, задушившего 9-летнюю девочку.

20 ноября Киберполиция задержала мужчину, снимавшего порновидео с дочерьми. Также мужчина продавал своих дочерей 14 и 15 лет в сексуальную эксплуатацию как гражданам Украины, так и иностранцам. Следственные действия также проводятся по месту жительства так называемого крестного отца обеих девушек - 46-летнего киевлянина, который подозревается в причастности к сексуальной эксплуатации детей.

