Вселенский патриархат утвердил Томос для Украины

Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен Томос об автокефалии. В то же время Синод не назвал дату Объединительного собора.

Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии. Об этом сообщает пресс-служба Вселенского патриархата в четверг, 29 ноября.

"В контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, и в ожидании выдачи Патриаршего и Синодального Томоса, святой и священный Синод подготовил устав Украинской церкви", - говорится в документе, опубликованном по итогам заседания Синода.

Ожидалось, что на Синоде будет утвержден текст Томоса, но в тексте не указана дата проведения Объединительного собора Украинской православной церкви.

В обращении президент Украины Петр Порошенко заявил, что в скором времени должны выбрать дату проведения Объединительного собора.

"Сегодня на Синоде Вселенского патриархата приняли исторические решения о создании автокефальной Украинской православной церкви. А именно одобрен текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви, а также принято решение о созыве Объединительного собора. Дату его проведения вскоре объявит Патриарх Варфоломей. Участники Собора изберут предстоятеля независимой Украинской церкви", - сказал президент.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, сам Томос не был получен. Согласно решению, процедура предоставления Томоса была продолжена Константинополем, а Украине для получения независимости церкви нужно объединение церквей. В Украине теперь ожидается проведение Объединительного собора.

Как планировалось, Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Однако в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.

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