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Вселенский патриархат утвердил Томос для Украины

Комментариев: 12
Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен Томос об автокефалии. В то же время Синод не назвал дату Объединительного собора.

Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии. Об этом сообщает пресс-служба Вселенского патриархата в четверг, 29 ноября.

"В контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, и в ожидании выдачи Патриаршего и Синодального Томоса, святой и священный Синод подготовил устав Украинской церкви", - говорится в документе, опубликованном по итогам заседания Синода.

Ожидалось, что на Синоде будет утвержден текст Томоса, но в тексте не указана дата проведения Объединительного собора Украинской православной церкви.

В обращении президент Украины Петр Порошенко заявил, что в скором времени должны выбрать дату проведения Объединительного собора.

"Сегодня на Синоде Вселенского патриархата приняли исторические решения о создании автокефальной Украинской православной церкви. А именно одобрен текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви, а также принято решение о созыве Объединительного собора. Дату его проведения вскоре объявит Патриарх Варфоломей. Участники Собора изберут предстоятеля независимой Украинской церкви", - сказал президент.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, сам Томос не был получен. Согласно решению, процедура предоставления Томоса была продолжена Константинополем, а Украине для получения независимости церкви нужно объединение церквей. В Украине теперь ожидается проведение Объединительного собора.

Как планировалось, Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Однако в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.

 

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Теги: церковь, видео, Константинополь, вселенский патриарх, томос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
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Izvestnaya    29.11.2018, 22:17
Оценка:  0
Izvestnaya
хйня какая-то бюрократическая.. если человек верит в сказку, то сказка остается сказкой. так нет, из сказки делают какие-то бюрократические и непонятные алогические действа..
Адекваты    29.11.2018, 21:55
Оценка:  -3
Адекваты
Тихо сам с собою я веду беседу...Как то так получается))
drozdikus    29.11.2018, 21:47
Оценка:  -2
drozdikus
была такая страна как югославия.... хорватия , сербия и босния.... хорваты, сербы это католики и православные, босния мусульмане в основновном (история, кому интересно).... жили мирно не тужили) пришли сша со своей обычной "демократией" и страна распалась....
Л_о_л_а    29.11.2018, 21:17
Оценка:  -2
Л_о_л_а
Проект устава это разве томос?
BaltijasCels    29.11.2018, 21:10
Оценка:  -4
BaltijasCels
Кандидатура Патриарха есть? Денисенко, Дробинко или Макарий? А прихожан где они будут искать? В Стамбуле?
ВосставшийИзБана    29.11.2018, 20:57
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Упс. Внезапно.
Хитрый-Лис    29.11.2018, 20:43
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Бля! Где Ольгинские боты из Московии?
Vesna_Krasna2    29.11.2018, 20:49
Оценка:  -4
Vesna_Krasna2
Попиши за нас, тебе нужнее , тебе ж за это платят.
Хитрый-Лис    29.11.2018, 20:51
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Какова у вас ставочка в деревянных? Поди даже на пармезан не хватает?
Vesna_Krasna2    29.11.2018, 20:54
Оценка:  -1
Vesna_Krasna2
Не продаюсь, только на добровольных началах.)
Strv-003-3    29.11.2018, 20:50
Оценка:  -2
Strv-003-3
утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен Томос об автокефалии.
BaltijasCels    29.11.2018, 21:05
Оценка:  -2
BaltijasCels
Журналиста Гэвина Форда, который вёл популярное шоу «Утро с Гэвином Фордом», нашли мёртвым 27 ноября.
BaltijasCels    29.11.2018, 21:05
Оценка:  -2
BaltijasCels
Журналиста Гэвина Форда, который вёл популярное шоу «Утро с Гэвином Фордом», нашли мёртвым 27 ноября.
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