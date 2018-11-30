ВСК по убийству Гандзюк "копнула глубже": В Херсоне - ад

По словам Березы, в области нужно вводить "чрезвычайное положение, потому что военное положение улучшений не дало".

Временная следственная комиссия Верховную Рады, которую создали после убийства активистки-антикоррупционерки Екатерины Гандзюк, 29 ноября провела выездное заседание в Херсоне.

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Председатель комиссии Борислав Берез в Facebook заявил, что полученная информация ужасает и известен ряд фактов, которые свидетельствуют о том, что в регионе есть реальная значительная угроза национальной безопасности. По выводам комиссии, силы, действующие в области, представляют опасность территориальной целостности страны.

“Мы в шоке. Приехали разбираться в деле Кати Гандзюк и копнули глубже. Информация, полученная нашей ВСК, ужасает. От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион. То, что тут происходит - это не дно. Это хуже. Тут надо вводить чрезвычайное положение, потому что военное положение улучшений не дало“, - написал Береза.

По его словам, постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин предоставил комиссии факты угрожающие нацбезопасности Украины.

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“По свидетельству полномочного представителя президента по АР Крым Бориса Бабина есть факты опасности в плане Нацбезопасности и все признаки угрозы потери национальной государственности. Ад, ад и еще раз ад“, - написал Береза.

Он так же добавил, что ВСК нужно было создавать хотя бы ради того, чтоб заслушать показания свидетелей.

“Но если не будет никаких действий, чтобы навести порядок, то можно считать, что Украина как государство готово потерять. Потому, что тут область скатывается в неофеодализм“, - написал председатель комиссии.

Кроме того, как уточнил нардеп Мустафа Найем, во время заседания ВСК сразу два человека - мэр Владимир Николаенко и близкая подруга Гандзюк Инна Зеленая - сообщили, что они боятся за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье близких.

Как сообщалось 29 ноября, мэр Покровска хотел сделать своим замом экс-чиновника “ДНР“.