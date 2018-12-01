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Экспресс в Борисполь сломался на второй день после запуска

Комментариев: 19
Поезд не заводится. Туалет не работает. Отопление тоже выключили.
Экспресс простоял больше часа за 5 км до аэропорта
Экспресс простоял больше часа за 5 км до аэропорта
скриншот

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт “Борисполь“ сломался на следующий день после его запуска.

Об этом сообщает корреспондент Громадського.

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“Мы выехали в 11:01 с вокзала, должны были прибыть через 37 мин. (в 11:38. – Ред.), но до сих пор на подъезде. До аэропорта 5 км, и вот уже 12:15, а мы до сих пор стоим“, - рассказал корреспондент Василий Пехньо.

По словам водителя экспресса, возникла проблема с двигателем - поезд не заводится. Туалет не работает. Отопление тоже выключили.

Проводница экспресса сообщила пассажирам, через минут 20-30 приедут буксировать поезд до аэропорта.

Некоторые пассажиры, спешащие на рейсы, покинули вагоны.

Как сообщалось 30 ноября, в Киеве из железнодорожного вокзала впервые в рейс отправился рельсовый экспресс до аэропорта Борисполь.

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Теги: рельсовый экспресс, Киев-Борисполь, УЗ, Укрзализныця
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Комментариев (19)
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Rangol    01.12.2018, 15:12
Оценка:  -1
Rangol
А, что он должен ездить?
bertal    01.12.2018, 14:57
Оценка:  0
bertal
Да ладно, разорались, снег просто выпал, никто в стране зимой не готов к снегу, забыли Черновецкого)) - "кто насыпал, тот пусть и убирает"))
alex-zol    01.12.2018, 14:55
Оценка:  -2
alex-zol
Омелян, хер с тем экспрессом, давай гиперлуп)))))))))))))))))))))))))
страхшоссе    01.12.2018, 14:44
Оценка:  -2
страхшоссе
какой туалет в санитарной зоне ?
GALE    01.12.2018, 14:40
Оценка:  0
GALE
Может птица в двигатель попала?
WhiteWater    01.12.2018, 14:55
Оценка:  +2
WhiteWater
Скорее таксист из Борисполя.
WhiteWater    01.12.2018, 14:30
Оценка:  +4
WhiteWater
Туалет не работает, потому что нет отопления. В польских Песах нержавеющий бак с водой не имеет нагрева , он только теплозаизолирован вспененной пластмассой. Отопления нет т.к. есть проблемы с электроникой. Надо было вместо польских пепелацей купить отечественный Обрий или короткий Тарпан.
bertal    01.12.2018, 15:02
Оценка:  -1
bertal
вы в поезд садитесь в туалет сходить? засранцы, в аэропорту ходите)))
marmaduc    01.12.2018, 14:29
Оценка:  +3
marmaduc
Если вспомнить, что кто-то теряет деньги на перевозках, когда этот экспресс ездит, то можно предположить, что поломка может быть рукотворной...
WhiteWater    01.12.2018, 14:32
Оценка:  +4
WhiteWater
Вполне может быть. Бизнес зажравшихся таксистов идет коту под хвост , да и частные автобусники, с их суперпуперскими тарифами на проезд так же останутся не удел.
Кайдаш    01.12.2018, 14:10
Оценка:  -1
Кайдаш
Ой-вэй, почему я не удивлён.....
Колишній-східняк    01.12.2018, 14:07
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Всё как всегда. Криворукие уроды!
SanchoSid    01.12.2018, 14:06
Оценка:  +1
SanchoSid
"Швидкісний експрес із Києва до аеропорту «Бориспіль» зламався" - Швидкісний, від слова, швидко ламається)
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