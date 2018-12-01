Экспресс в Борисполь сломался на второй день после запуска
Скоростной экспресс из Киева в аэропорт “Борисполь“ сломался на следующий день после его запуска.
Об этом сообщает корреспондент Громадського.
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“Мы выехали в 11:01 с вокзала, должны были прибыть через 37 мин. (в 11:38. – Ред.), но до сих пор на подъезде. До аэропорта 5 км, и вот уже 12:15, а мы до сих пор стоим“, - рассказал корреспондент Василий Пехньо.
По словам водителя экспресса, возникла проблема с двигателем - поезд не заводится. Туалет не работает. Отопление тоже выключили.
Проводница экспресса сообщила пассажирам, через минут 20-30 приедут буксировать поезд до аэропорта.
Некоторые пассажиры, спешащие на рейсы, покинули вагоны.
Експрес Київ-Бориспіль зламався на другий день після запуску — за словами водія, виникла проблема із двигуном поїзд не заводиться Пасажири, які спізнюються на свої рейси, зійшли з потяга pic.twitter.com/VsBG0ZOmKQ— Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 1, 2018
Швидкісний експрес із Києва до аеропорту «Бориспіль» зламався — потяг простояв більше години за 5 км до аеропорту pic.twitter.com/zdhQPkprm9— Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 1, 2018
Как сообщалось 30 ноября, в Киеве из железнодорожного вокзала впервые в рейс отправился рельсовый экспресс до аэропорта Борисполь.