Экспресс в Борисполь сломался на второй день после запуска

Поезд не заводится. Туалет не работает. Отопление тоже выключили.

Экспресс простоял больше часа за 5 км до аэропорта скриншот

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт “Борисполь“ сломался на следующий день после его запуска.

Об этом сообщает корреспондент Громадського.

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“Мы выехали в 11:01 с вокзала, должны были прибыть через 37 мин. (в 11:38. – Ред.), но до сих пор на подъезде. До аэропорта 5 км, и вот уже 12:15, а мы до сих пор стоим“, - рассказал корреспондент Василий Пехньо.

По словам водителя экспресса, возникла проблема с двигателем - поезд не заводится. Туалет не работает. Отопление тоже выключили.

Проводница экспресса сообщила пассажирам, через минут 20-30 приедут буксировать поезд до аэропорта.

Некоторые пассажиры, спешащие на рейсы, покинули вагоны.

Експрес Київ-Бориспіль зламався на другий день після запуску — за словами водія, виникла проблема із двигуном поїзд не заводиться Пасажири, які спізнюються на свої рейси, зійшли з потяга pic.twitter.com/VsBG0ZOmKQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 1, 2018

Швидкісний експрес із Києва до аеропорту «Бориспіль» зламався — потяг простояв більше години за 5 км до аеропорту pic.twitter.com/zdhQPkprm9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 1, 2018

Как сообщалось 30 ноября, в Киеве из железнодорожного вокзала впервые в рейс отправился рельсовый экспресс до аэропорта Борисполь.