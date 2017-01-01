В керченской высотке произошел взрыв газа

В Керчи произошел хлопок газовоздушной смеси.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в воскресенье утром в многоэтажном жилом доме в Керчи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС оккупированного Крыма.

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ЧП произошло в 9:20 на девятом этаже дома по улице Генерала Петрова. На место происшествия были немедленно направлены экстренные службы города.

“По предварительным данным, пострадал один человек. Всего в ликвидации последствий хлопка газа участвуют 18 человека и шесть единиц техники“, - сообщили в оккупационных властях.

Напомним, ранее сообщалось, что под Сумами прогремел взрыв в многоквартирном доме.