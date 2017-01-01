Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Садовый признался, что курил марихуану

Комментариев: 0
Мэр Львова уверен, что на данный момент Украина не готова к легализации легких наркотиков и проституции.
Садовый признал, что легкие наркотики были всегда и будут
Садовый признал, что легкие наркотики были всегда и будут
скриншот

Мэр Львова Андрей Садовый признался, что в молодости пробовал марихуану. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу Бегущий Банкир.

Читай также: Вакарчук и Садовый планируют вместе участвовать в выборах

“Опыт такой был, когда мне было более двадцати лет. Но больше не хочу“, - сказал Садовый.

Мэр Львова отметил, что  на данный момент Украина не готова к легализации легких наркотиков или проституции.

“Каждое общество должно обладать готовностью к тем или иным вещам. Вот я не уверен, что наше общество сейчас готово к этому. Дискуссия наверняка нужна. И если будет дискуссия, то мы увидим различные позиции и выйдем на какое-то приемлемое мнение. Но сейчас однозначно иметь твердую позицию - это будет нечестно, это будет популизм“, - заявил он.

Читай также: Самопомич и ДемАльянс идут на выборы вместе

Садовый однако признал, что такие явления (марихуана и проституция) были всегда и будут в дальнейшем.

“Поэтому государство здесь должно выстроить свою формулу. Вы заставили меня задуматься. Надо готовить общество. Когда идет просветительская деятельность, когда показывают все плюсы и минусы, тогда люди сознательно принимают решение“, - подытожил политик.

Напомним, в ноябре Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками выдала первую лицензию на импорт и реэкспорт сырья и продукции, получаемых из конопли

Поделись:
Теги: Садовый, марихуана, каннабис
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь