Садовый признался, что курил марихуану

Мэр Львова уверен, что на данный момент Украина не готова к легализации легких наркотиков и проституции.

Садовый признал, что легкие наркотики были всегда и будут скриншот

Мэр Львова Андрей Садовый признался, что в молодости пробовал марихуану. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу Бегущий Банкир.

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“Опыт такой был, когда мне было более двадцати лет. Но больше не хочу“, - сказал Садовый.

Мэр Львова отметил, что на данный момент Украина не готова к легализации легких наркотиков или проституции.

“Каждое общество должно обладать готовностью к тем или иным вещам. Вот я не уверен, что наше общество сейчас готово к этому. Дискуссия наверняка нужна. И если будет дискуссия, то мы увидим различные позиции и выйдем на какое-то приемлемое мнение. Но сейчас однозначно иметь твердую позицию - это будет нечестно, это будет популизм“, - заявил он.

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Садовый однако признал, что такие явления (марихуана и проституция) были всегда и будут в дальнейшем.

“Поэтому государство здесь должно выстроить свою формулу. Вы заставили меня задуматься. Надо готовить общество. Когда идет просветительская деятельность, когда показывают все плюсы и минусы, тогда люди сознательно принимают решение“, - подытожил политик.

Напомним, в ноябре Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками выдала первую лицензию на импорт и реэкспорт сырья и продукции, получаемых из конопли.