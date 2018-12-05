В СБУ заявили о задержании провокатора, сеявшего панику в соцсетях

Задержанный, по данным спецслужбы, получал от кураторов фейковую информацию, в частности - фальшивые инструкции украинской власти о конфискации авто и общегосударственной мобилизации.

В СБУ заявили о разоблачении провокатора facebook.com/SecurSerUkraine

В Службе безопасности Украины заявили о задержании участника сети интернет-провокаторов, который по заданию России рассылал в соцсетях сообщения для распространения паники после введения военного положения. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, житель города Каменское в Днепропетровской области распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Во время обыска правоохранители обнаружили электронную переписку злоумышленника с гражданами РФ и жителями Крыма, которые ставили перед ним задачи по распространению провокационных материалов.

""Указания" предусматривали, в частности, публикацию статей по "правомерности" действий Военно-морских сил РФ вблизи Керченского пролива и осуждение действий украинских моряков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после введения военного положения подозреваемый получил задание по распространению ложных материалов. В частности, кураторы присылали фейковую информацию, якобы от украинской власти, с указаниями по "использованию для военных нужд" автомобилей с иностранной регистрацией, фейковые фотографии пустых продуктовых прилавков магазинов на территории Украины, больших очередей на автозаправочных станциях, повесток из военных комиссариатов в рамках общегосударственной мобилизации.

Ранее в СБУ заявили об отражении кибератаки на суды. Кибератака якобы началась через рассылку по почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов.

Как сообщалось, СБУ и армия приведены в полную боевую готовность с введением военного положения.

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