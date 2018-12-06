Сборы резервистов: Полторак рассказал о нюансах

Министр обороны Степан Полторак рассказал, что продолжительность сборов зависит от подготовки резервистов.

В связи с действием военного положения в Украине не объявляли о начале мобилизации, однако начаты сборы резервистов первой очереди. Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак, информирует РБК-Украина.

По его словам, также участие в сборах принимают военнослужащие, которые входят в подразделения территориальной обороны.

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“Эта подготовка будет разноплановая - в зависимости от уровня подготовки военнослужащего, должности, которую он занимает, в какое подразделение он планирует попасть и от других факторов. Подготовка может длиться и один день для подготовленных бойцов, которые имеют опыт ведения боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил. Это может быть 10 дней, может быть две недели. Максимальный срок проведения таких собраний - 20 дней“, - сказал министр.

Также он добавил, что в Минобороны начали комплектование учебных центров.

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“Этот резерв будет прибывать не в боевые части, хотя определенная часть того резерва будет предназначена для пополнения боевых частей. Эти ребята, которые сегодня стоят в первой очереди резерва, будут направлены в учебные центры для проведения проверки их умений и знаний и для проведения дополнительных занятий“, - сказал Полторак.

Ранее Полторак сообщил, что число добровольцев, прибывающих в военные комиссариаты для службы в армии, в разы превышает потребность Минобороны.

Напомним, 3 декабря в Украине начались масштабные сборовые мероприятия с резервистами и военнообязанными. Кроме этого, в областях, где введено военное положение, предусматриваются массовые сборы с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток.