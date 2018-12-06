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В Херсоне задержали вора, заснувшего на месте преступления

Комментариев: 1
Мужчина проник в дом и украл телевизор, который сразу же продал, а вырученные деньги пропил. После чего он вернулся за другим имуществом, но устал и лег отдохнуть.
Задержанный оказался ранее судимым за кражи
Задержанный оказался ранее судимым за кражи
Корреспондент.net

В городе Херсон сотрудники местной полиции задержали квартирного вора, который уснул на месте преступления.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 6 декабря.

Инцидент произошел в Корабельном районе города Херсона. Заявитель пришел домой и увидел, что в доме разбросанные вещи, нет телевизора, а в спальне на кровати спит незнакомый человек. Мужчина вызвал полицию.

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"Следственно-оперативная группа Корабельного отделения полиции едва разбудила злоумышленника, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина пояснил, что проник в дом и украл телевизор, который сразу же продал, а вырученные за него деньги пропил. После чего он вернулся в дом, чтобы забрать другое имущество, но устал и лег отдохнуть", – говорится в сообщении.

Работники полиции оперативно установили покупателя краденого. Задержанный оказался ранее судимым за кражи.

Открыто уголовное дело по статье о краже (ч.3 ст.185 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Как сообщалось в апреле, в Киеве преступник с чулком на голове украл коврик под офисом.

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Теги: Херсон, воры, кража, полиция, воровство
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Комментариев (1)
ftb1    06.12.2018, 14:11
Оценка:  0
ftb1
Ну хоть на это способны. Повезло что не проснулся.
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