Укрзализныця снова продлила работу касс в Киеве

Система онлайн-продажи билетов работает в условиях высокой нагрузки.

На Киев-Пассажирском вокзале билеты можно будет купить до полуночи uz.gov.ua

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В четверг 28 билетных касс вокзалов станции Киев-Пассажирский снова будут работать до 00:00. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Билетные кассы Укрзализныци продолжают работать в усиленном режиме вторые сутки для удобства пассажиров при приобретении проездных документов, подчеркнули в ведомстве.

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До полуночи столичные кассы работали и вчера, напоминают в Укрзализныце, что позволило пассажирам приобрести 14773 билета. График работы касс продолжит корректироваться в зависимости от запроса пассажиров.

Онлайн-система продажи билетов booking@uz.gov.ua также работает, но в условиях высокой нагрузки из-за возросшего спроса на проездные документы может давать сбои.

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Тем, кто не успел купить билеты в последние пару дней, советуют не расстраиваться - в ближайшее время в продаже появится около 20000 проездных документов на 30 дополнительных поездов.

Ранее сообщалось о серьезном сбое в работе сайта Укрзализныци из-за огромного количества желающих приобрести билеты на поезда на праздничные даты.