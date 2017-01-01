Сутки на Донбассе: 6 вражеских обстрелов, ранен один боец ВСУ

Сепаратисты вели прицельный огонь из ручных и автоматических гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра.

За сутки на Донбассе ранен военный Getty Images

За минувшие сутки, 6 декабря, сепаратисты шесть раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранение получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что сепаратисты из минометов калибра 82 мм обстреливали позиции ООС вблизи Новотошковского, провокационный огонь из стрелкового оружия также зафиксирован на подступах к Марьинке.

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Наибольшую огневую активность противник проявил на Приазовье. Сепаратисты вели прицельный огонь из ручных и автоматических гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра по опорным пунктам ООС вблизи Чермалыка, Водяного и Лебединского.

“С начала текущих суток враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Тарамчука. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено“, - отметили в штабе.

Напомним, за сутки 5 декабря сепаратисты 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранение получил один украинский военнослужащий.