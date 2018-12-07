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Депутаты в Ивано-Франковске проголосовали за запрет на книги и музыку из РФ

Комментариев: 6
Решение носит рекомендательный характер, но депутаты надеются достучаться до бизнеса и населения.
Депутаты рекомендуют отказаться от русскоязычного контента из РФ в области
Депутаты рекомендуют отказаться от русскоязычного контента из РФ в области
blitz.if.ua

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В Ивано-Франковске областной совет принял решение о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта России на территории области. “За“ проголосовали 67 депутатов, передает Бліц-Інфо.

Докладчик, депутат от “Свободы“ Игорь Дебенко уточнил, что решение носит рекомендательный характер, но местные жители теперь узнают позицию депутатов области.

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“Пятый год продолжается война. Ведутся не только военные действия, но и информационная война. Этот проект решения носит рекомендательный характер, но так мы выразим свою позицию“, - пояснил депутат. 

“Мы осознаем, что есть русскоязычный продукт украинского производства, но мы говорим именно о культурном продукте государства-агрессора. Это призыв к сознательности наших граждан и предпринимателей“, - сказал Дебенко.

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В проект перед голосованием также внесли две правки от депутата Ольги Галабалы - рекомендовать запрет на трансляцию произведений людей из списка СБУ.

В него входит 144 деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, к проекту добавили пункт, согласно которому текст решения и перечень СБУ должен быть опубликован в СМИ.

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Ранее во Франции приняли законопроекты, направленные против распространения фейковых новостей.

 

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Комментариев (6)
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Василище    07.12.2018, 12:46
Оценка:  0
Василище
Украина оччччень демократичная страна))
QWERTY80    07.12.2018, 12:21
Оценка:  +6
QWERTY80
Дибилизм зашкаливает. Дошло до того что детям колы в школе ставят за то что они притчи из библии на уроке истории не выучили.
designandrey65    07.12.2018, 12:20
Оценка:  +6
designandrey65
Следующий шаг, расставить по площадям виселицы для русскоязычных граждан Украины... мечты Бендеры воплощаются в жизнь!!!
QWERTY80    07.12.2018, 12:18
Оценка:  +5
QWERTY80
451 по Фаренгейту. Ситуация напоминает эту книгу.
ftb1    07.12.2018, 12:06
Оценка:  +7
ftb1
Цэ пэрэмога однозначно. Жить, после этого, стало лучше и веселей ! 5 лет галицкого идиотизьма и русофобии привели к пропости между западом и востоком Украины.
dinops    07.12.2018, 11:52
Оценка:  +5
dinops
Стучать я так понимаю будут битами
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