Депутаты в Ивано-Франковске проголосовали за запрет на книги и музыку из РФ

Решение носит рекомендательный характер, но депутаты надеются достучаться до бизнеса и населения.

Депутаты рекомендуют отказаться от русскоязычного контента из РФ в области blitz.if.ua

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В Ивано-Франковске областной совет принял решение о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта России на территории области. “За“ проголосовали 67 депутатов, передает Бліц-Інфо.

Докладчик, депутат от “Свободы“ Игорь Дебенко уточнил, что решение носит рекомендательный характер, но местные жители теперь узнают позицию депутатов области.

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“Пятый год продолжается война. Ведутся не только военные действия, но и информационная война. Этот проект решения носит рекомендательный характер, но так мы выразим свою позицию“, - пояснил депутат.

“Мы осознаем, что есть русскоязычный продукт украинского производства, но мы говорим именно о культурном продукте государства-агрессора. Это призыв к сознательности наших граждан и предпринимателей“, - сказал Дебенко.

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В проект перед голосованием также внесли две правки от депутата Ольги Галабалы - рекомендовать запрет на трансляцию произведений людей из списка СБУ.

В него входит 144 деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, к проекту добавили пункт, согласно которому текст решения и перечень СБУ должен быть опубликован в СМИ.

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Ранее во Франции приняли законопроекты, направленные против распространения фейковых новостей.