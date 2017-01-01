Силовики задержали на взятке руководителя районного военкомата.

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В Одесской области СБУ задержала на взятке военкома

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В Одесской области СБУ задержала на взятке военкома

В городе Южный Одесской области военного комиссара Виктора Калиновского 6 декабря задержали на взяткесотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

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Комиссар вымогал от директора частного предприятия 4500 долларов США. За эти деньги офицер обещал не призывать военнообязанных сотрудников компании на военную службу и сборы и снять их с военного учета.

Как сообщалось 6 декабря, Порошенко рассказал о результатах первой недели военного положения.