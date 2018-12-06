Порошенко рассказал о результатах первой недели военного положения

Сборы резервистов в областях, где действует правовой режим военного положения, по словам президента, продемонстрировали высокую готовность и желание граждан стать на защиту государства.

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Введение военного положения было правильным и своевременным решением. Об этом в четверг, 6 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на аэродроме в Озерном под Житомиром, поздравляя десантников с Днем Вооруженных сил Украины, сообщает Укринформ.

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“Первая неделя действия военного положения показала, насколько это было своевременное и правильное решение. Оно дает нам возможность еще больше наращивать боевую способность подразделений Вооруженных сил, укреплять нашу оборону, проверять резервы, осуществлять передислокацию“, - отметил президент.

По его словам, сборы резервистов, которые проходят сейчас в областях, где действует правовой режим военного положения, продемонстрировали высокую готовность и желание граждан стать на защиту государства.

Отмечается, что сегодня из Озерного личный состав Десантно-штурмовых войск отправили самолетами для выполнения боевых задач на востоке Украины.

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Напомним, закон о военном положении вступил в силу 28 ноября. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Ранее сообщалось, что посты на въездах в Одессу усилили бронетехникой.