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Порошенко рассказал о результатах первой недели военного положения

Комментариев: 2
Сборы резервистов в областях, где действует правовой режим военного положения, по словам президента, продемонстрировали высокую готовность и желание граждан стать на защиту государства.
Порошенко рассказал о результатах первой недели военного положения
© president.gov.ua
Фото 1/15
  • Порошенко поздравил десантников с Днем ВСУ
  • Порошенко поздравил десантников с Днем ВСУ
  • Порошенко поздравил десантников с Днем ВСУ
  • Порошенко поздравил десантников с Днем ВСУ
  • Порошенко поздравил десантников с Днем ВСУ
  • Порошенко поздравил десантников с Днем ВСУ
  • Порошенко поздравил десантников с Днем ВСУ
  • Порошенко поздравил десантников с Днем ВСУ
  • Порошенко поздравил десантников с Днем ВСУ
  • Порошенко поздравил десантников с Днем ВСУ
  • Порошенко поздравил десантников с Днем ВСУ
  • Порошенко поздравил десантников с Днем ВСУ
  • Порошенко поздравил десантников с Днем ВСУ
  • Порошенко поздравил десантников с Днем ВСУ
  • Порошенко поздравил десантников с Днем ВСУ
Порошенко рассказал о результатах первой недели военного положения
Порошенко поздравил десантников с Днем ВСУ
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Введение военного положения было правильным и своевременным решением. Об этом в четверг, 6 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на аэродроме в Озерном под Житомиром, поздравляя десантников с Днем Вооруженных сил Украины, сообщает Укринформ.

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“Первая неделя действия военного положения показала, насколько это было своевременное и правильное решение. Оно дает нам возможность еще больше наращивать боевую способность подразделений Вооруженных сил, укреплять нашу оборону, проверять резервы, осуществлять передислокацию“, - отметил президент.

По его словам, сборы резервистов, которые проходят сейчас в областях, где действует правовой режим военного положения, продемонстрировали высокую готовность и желание граждан стать на защиту государства.

Отмечается, что сегодня из Озерного личный состав Десантно-штурмовых войск отправили самолетами для выполнения боевых задач на востоке Украины.

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Напомним, закон о военном положении вступил в силу 28 ноября. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Ранее сообщалось, что посты на въездах в Одессу усилили бронетехникой.

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Теги: фото, Порошенко, десантники, ВСУ, военное положение, День ВСУ, Военное положение в Украине
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Комментариев (3)
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ftb1    06.12.2018, 17:58
Оценка:  -1
ftb1
Петя, ты деже не представляешь себе какую высокую готовность и желание граждане выражают что бы послать по дальше тебя и твою банду, разорвавшую,разворовавшую и распродавшую, некогда самую богатую республику Союза.
Letohradek    06.12.2018, 18:07
Оценка:  0
Letohradek
Что ты несешь? Кому и что распродали? Что разворовали - ФАКТЫ, казлина ватная!!!!
Вадим333    06.12.2018, 17:31
Оценка:  0
Вадим333
https://strana.ua/news/175238-pri zyv-v-vsu-2018-prizyvnikov-lovjat -prjamo-na-ulitsakh.html
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