Итоги 7 декабря: Преемница Меркель и рост цен на нефть

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Германии выбрали нового главу партии ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз выступила с речью на съезде партии Христианско-демократический союз и официально покинула пост ее председателя.

Новым лидером ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэри. За ее кандидатуру во втором туре проголосовали 517 делегатов съезда из 999.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко поздравил ее с победой и заявил, что рассчитывает на личную поддержку Крамп-Карренбауэр по внедрению реформ в Украине и отпору агрессии РФ.

Корреспондент.net разбирался, чего ждать Украине от преемницы Меркель.

На фоне сделки ОПЕК+ резко выросла цена нефти

Мировые цены на нефть эталонных марок резко выросли на фоне новостей о заключении сделки ОПЕК+.

Нефть марки Brent в Лондоне подорожала на 3,56 доллара, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке выросла на 2,68 доллара. Всего с начала нынешней недели Brent подорожала на 6%, WTI - более чем на 5%.

Украина и Литва договорились о сотрудничестве

Президент Украины Петр Порошенко подписал с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте документ о партнерстве между странами.

Лидеры двух стран согласовали Дорожную карту развития стратегического партнерства на 2019-2020 годы.

Также Порошенко и Грибаускайте обменялись наградами. Так, президент Украины наградил президента Литвы орденом Свободы, а от нее получил орден Витовта Великого.

Украинским аграриям урезали государственную помощь

Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2019 год, сократив финансирование по трем программам поддержки аграриев.

Соответствующие изменения поддержали 242 народных депутата. В целом финансирование сократилось на 2,1 миллиарда гривен - до 4,2 миллиарда гривен.

Премьер объявил о проверке облгазов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о масштабной проверке облгазов.

Для проверки деятельности операторов газораспределительных сетей будет создана группа в составе представителей Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Для Украины в НАТО предложили пять направлений реформ

В НАТО определили для Украины пять основных направлений реформирования сектора безопасности и обороны на 2019 год.

Как рассказал глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников, главные реформы оборонного сектора касаются СБУ, разведывательных служб и управления засекреченной информацией.