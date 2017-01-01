Итоги 7 декабря: Преемница Меркель и рост цен на нефть
В Германии выбрали нового главу партии ХДС
Канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз выступила с речью на съезде партии Христианско-демократический союз и официально покинула пост ее председателя.
Новым лидером ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэри. За ее кандидатуру во втором туре проголосовали 517 делегатов съезда из 999.
Отметим, президент Украины Петр Порошенко поздравил ее с победой и заявил, что рассчитывает на личную поддержку Крамп-Карренбауэр по внедрению реформ в Украине и отпору агрессии РФ.
Корреспондент.net разбирался, чего ждать Украине от преемницы Меркель.
На фоне сделки ОПЕК+ резко выросла цена нефти
Мировые цены на нефть эталонных марок резко выросли на фоне новостей о заключении сделки ОПЕК+.
Нефть марки Brent в Лондоне подорожала на 3,56 доллара, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке выросла на 2,68 доллара. Всего с начала нынешней недели Brent подорожала на 6%, WTI - более чем на 5%.
Украина и Литва договорились о сотрудничестве
Президент Украины Петр Порошенко подписал с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте документ о партнерстве между странами.
Лидеры двух стран согласовали Дорожную карту развития стратегического партнерства на 2019-2020 годы.
Также Порошенко и Грибаускайте обменялись наградами. Так, президент Украины наградил президента Литвы орденом Свободы, а от нее получил орден Витовта Великого.
Украинским аграриям урезали государственную помощь
Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2019 год, сократив финансирование по трем программам поддержки аграриев.
Соответствующие изменения поддержали 242 народных депутата. В целом финансирование сократилось на 2,1 миллиарда гривен - до 4,2 миллиарда гривен.
Премьер объявил о проверке облгазов
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о масштабной проверке облгазов.
Для проверки деятельности операторов газораспределительных сетей будет создана группа в составе представителей Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.
Для Украины в НАТО предложили пять направлений реформ
В НАТО определили для Украины пять основных направлений реформирования сектора безопасности и обороны на 2019 год.
Как рассказал глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников, главные реформы оборонного сектора касаются СБУ, разведывательных служб и управления засекреченной информацией.