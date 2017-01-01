В Луцке показали самую большую свечку из пчелиного воска

Рекорд официально занесли в Книгу рекордов Украины.

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Волынские пчеловоды изготовили самую большую в Украине свечу, массой 80 килограмм и 183 сантиметра высотой. Об этом сообщают Волинські новини.

Воск для свечи в течение года собирали 200 пчеловодов volynnews.com

Это официальный рекорд, который зафиксировали для Книги рекордов Украины. Работа волынских пчеловодов официально признана крупнейшей в Украине.

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Свечу представили в воскресенье на Театральной площади Луцка. Ее изготовили еще несколько месяцев назад, признался СМИ глава Братства пчеловодов “Ройовий стан“ Владимир Дмитрук, но идея зафиксировать рекорд возникла недавно.

После изготовления свечи ее художественно обработал резчик по дереву volynnews.com

“У пчеловодов была своя братская свеча с давних времен. Мы, как достойные потомки, решили изготовить свою“, - сказал Дмитрук.

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Воск для свечи собирали в течение года слами почти всех представителей братства (около 200 пчеловодов). “С одной рамки можно собрать 80-100 грамм воска. Очень долго семья пчел должна работать для этого“, - объяснил Дмитрук.

Волынские пчеловоды не сразу решили зафиксировать рекорд volynnews.com

Автором оформления рекордной свечи стал волынский резчик по дереву Виктор Мазур - некоторое время после отливки воск имел пластичную форму и с ним можно было работать.

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Ранее сообщалось, что харьковчанин Деонис Ткемаладзе в течение 11 лет обучения в школе не пропустил ни одного урока и установил официальный рекорд.