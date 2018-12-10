Позывной Сократ: Контрразведка поймала в Украине агента ГРУ

Экс-чиновник Минобороны три года "сливал" России военные тайны Украины.

Экс-чиновника Министерства обороны Украины Сергея Лазарева, который в течение трех лет передавал секретную информацию об украинских самолетах в Главное разведывательное управление Российской Федерации, раскрыла контрразведка.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.Тиждень.

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Сейчас агент ГРУ надеется на обмен. Лазарева завербовали в России, куда он ездил к сестре. Россиян интересовали секреты украинской военной авиации, и Лазарев обменял военные тайны на вид на жительство в России.

На данный момент неизвестно точно, какой массив информации успел за три года передать Сократ в Россию. Ноутбук, который дали ему в российской разведке, похож на дешевый компьютер. Но программа, установленная на нем, уничтожает все следы контактов.

“После передачи данных она уничтожает те данные и уничтожает маршрут, куда они отправлялись. Восстановить их маршрут не удалось“, - рассказывает специалист по кибербезопасности Александр Ткачук.

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Сократ прокололся – когда начал интересоваться авиабазой под Киевом и его операция провалилась. Сейчас он находится в Лукьяновском СИЗО.

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